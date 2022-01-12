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ANKARA

TBMM'den Kazakistan bildirisi: Her türlü desteği vereceğiz

TBMM'de Kazakistan ile ilgili ortak bir bildiri yayınlandı. Kazakistan'ın istikrarı ve huzurunun, ülkemizin istikrarı ve huzuru kadar önemli olduğunun vurgulandığı bildiride, "Türkiye, Kazakistan'a her türlü desteği vermeyi sürdürecek" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMMden Kazakistan bildirisi: Her türlü desteği vereceğiz
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kazakistan ile ilgili ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, "İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan, mala zarar veren eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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