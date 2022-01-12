TBMM'den Kazakistan bildirisi: Her türlü desteği vereceğiz TBMM'de Kazakistan ile ilgili ortak bir bildiri yayınlandı. Kazakistan'ın istikrarı ve huzurunun, ülkemizin istikrarı ve huzuru kadar önemli olduğunun vurgulandığı bildiride, "Türkiye, Kazakistan'a her türlü desteği vermeyi sürdürecek" ifadeleri yer aldı.

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