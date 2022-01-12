TBMM'den Kazakistan bildirisi: Her türlü desteği vereceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kazakistan ile ilgili ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, "İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan, mala zarar veren eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kazakistan ile ilgili ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, "İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan, mala zarar veren eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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