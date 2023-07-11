TBMM'den Srebrenitsa soykırımına ortak kınama

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Srebrenitsa soykırımı, 28 yıl geçmesine rağmen başta kurban yakınları olmak üzere tüm Boşnak milletinin en derin yarası olmaya devam ediyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 30 soykırım kurbanı daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Peki, Srebrenitsa katliamı nedir? Srebrenitsa soykırımında neler yaşandı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Srebrenitsa soykırımının 28. yılı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımında yaşamını yitirenleri anarak, Türkiye'nin bugün daha güçlü ve itibarlı bir ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, Bosna Hersek'teki anma törenine video mesaj göndererek, Bosna Herseklilere teşekkür etti ve Srebrenitsa Soykırımının tekrar yaşanmaması için barış ve hoşgörü kültürünün hakim kılınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Bosna Hersek'in bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun; paylaşımında "Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum." ifadesini kullandı.