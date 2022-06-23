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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı: 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
TBMMnin çalışma süresi uzatıldı: 1 Temmuzda tatile girmeyecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresi uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine ilişkin TBMM kararı yayınlandı. Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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