Gündem TCG Alemdar kayıp balıkçıyı 76 metre derinlikten çıkarttı
İSTANBUL

TCG Alemdar çıkarttı kayıp balıkçıyı 76 metre derinlikten çıkarttı

TCG Alemdar kayıp balıkçıyı 76 metre derinlikten çıkarttı

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 balıkçıdan birinin cesedini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'a bağlı TCG Alemdar 76 metre derinlikten çıkartarak adli tıp kurumuna teslim etti. Çıkarılan cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Cesedi tespit edilen iki balıkçı ise henüz çıkarılamadı.

Haber Merkezi AA
Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi.
Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kilyos açıklarında meydana gelen kazada kaybolan 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren devam edildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Karadeniz’de tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor
GÜNDEM
Karadeniz’de tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor

  • "Bu kapsamda Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti unsurlarınca su üstü araması, sahil güvenlik helikopteri tarafından 3 sorti uçuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Gemisi tarafından 3 dalış icra edilmiş ve 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşına ulaşılmıştır. Halihazırda bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaktadır, gün aydınlanana kadar devam edilecektir. Yarın sabah 08.00 itibarıyla ise bugün arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürecektir."

Ne olmuştu?

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, dün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçının da içinde bulunduğu teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.

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