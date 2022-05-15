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ANKARA

TCG GEDİZ fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
TCG GEDİZ fırkateyni Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatına katıldı
TCG GEDİZ fırkateyni

MSB'nin resmi Twitter hesabından, "TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı." açıklamasıyla birlikte tatbikattan bazı görseller paylaşıldı.

Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022' nefes kesti
FOTOĞRAF 40
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Tatbikat, TCG Salihreis fırkateyninin 19 pare top atışı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, tatbikatı izlediği TCG Kemalreis fırkateyni selamlamasıyla başladı ardından Sualtı Savunma (SAS) timinin taktik pençe harekatı başladı.<br><br>
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Operasyon kapsamında bölgeye helikopterle intikal eden SAS timi, suya atlayıp, mayına doğru yüzerek, mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından SAS timi, denizden toplandı.
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ADADAKİ HEDEFLER TAHRİP EDİLDİ<br><br>Tatbikat, Sualtı Taarruz (SAT) timlerinin Yılancık Adası'ndaki hedefleri tahrip etmesiyle devam etti.
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Bir tim helikopterden suya atlarken, başka tim su altı intikal aracıyla bölgeye geldi. Bu timlere, helikopterden paraşütlerle adaya inen tim eşlik etti.
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Timler, ada üzerindeki 2 hedefe hücum gerçekleştirerek, hedefleri SAT botlarıyla tahrip etti. Daha sonra adaya Türk bayrağı çekildi.
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Ardından SAT timleri, TCG Gediz fırkateyninde helikopterle 'fast rope' tekniğiyle iniş yaparak, gemiyi senaryo gereği ele geçirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından denizaltılara karşı kullanılan DSH roketi ateşlendi ardından helikopter suya sonar daldırarak denizaltının yerini tespit etti.
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Tatbikat senaryosu gereği denizaltı satıha çıktı. Deniz karakol uçağı tarafından denizaltı aracına, torpido hücumu yapıldı. Son olarak Aksungur İHA tarafından ilk defa Mam-L roketi bir resmi tatbikatta kullanılarak ateşlendi.
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Tatbikata katılan toplam 45 deniz ve hava unsuru, geçit töreninde Akar'ın içinde bulunduğu TCG Kemalreis fırkateynini selamladı.<br><br>
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Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022' nefes kesti
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

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