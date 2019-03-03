Gündem TDBB Kırgızistan ve Gagauz Yeri Eğitim Yöneticileri Programı tamamlandı
EĞİTİM

TDBB ‘Kırgızistan ve Gagauz Yeri Eğitim Yöneticileri Programı’ tamamlandı

TDBB tarafından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, “Kırgızistan ve Gagauz Özerk Yeri Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri Türkiye Programı”, 17-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen sunum ve saha gezileri ile tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırgızistan ve Gagauz Özerk Yeri Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri Türkiye Programı'na katılan ekipten bir kare.
Kırgızistan ve Gagauz Özerk Yeri Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri Türkiye Programı'na katılan ekipten bir kare.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından düzenlenen programa, Kırgızistan’dan Roza Otunbayeva Vakfı Genel Müdürü Dogdurkul Kendirbaeva, Ulusal Eltr Tv Genel Müdürü Aibek Musaev, At-Başı İlçesi Eğitim Müdürü Duishonbek Dootkulov, Issık-Kul İli Eğitim Enstitüsü Metodoloji Bölümü Başkanı Elmira Uzakova, Khalmion Köyü Anaokulu Мüdürü Ilazatkhan Abdurasulova, Oş ili Pedagoji Üniversitesi Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı Zhypargul Sherbaeva, Bakai-Ata Köyü Lisesi Müdürü Gulnara Satymkulova, Narin Devlet Üniversitesi, Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı İlmira Shermatova, Sarı-Bulak Köyü Anaokulu Müdürü Uulkan Kulmurzaeva, Kazaman Köyü Anaokulu Müdürü Mimoza Zhumalieva, Jelgız Terek Köyü Anaokulu Müdürü Gulanda Musuralieva, Otunbaeva Vakfı Proje Organizatörü Aksana Moldalieva ve Moldova Gagauz Özerk Yeri’nden Komrat Belediyesi No 1 Kreş Öğretmeni Olga Neicovcena, Komrat Belediyesi No 6 Kreşi Gagauz Dili Öğretmeni Anna Griceniuc, Komrat Belediyesi No 8 Kreş Müdürü Maria Cissa, Komrat Belediyesi No 9 Kreşi Dil Öğretmeni Lidia Ostaş, Süleyman Demirel Kreş Müdürü Olga Tabacar katıldı.

Programın ilk günü olan 18 Şubat 2019 Pazartesi heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ertuğrul Gazi Anaokulu ve Gülbahar Hatun Anaokulunu ziyaret etti ve yapılan sunumların ardından eğitim çalışmaları ile ilgili saha gezisi yaptı. Heyet daha sonra TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Heyet Karaosmanoğlu’ndan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

REKLAM

Programın ikinci gününde katılımcılar, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Haymeana Anaokulu ve Kardelen Anaokulunu ziyaret etti, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve saha gezisi yaptı.

Programın üçüncü günü olan 20 Mart 2019 Çarşamba günü heyet, Üsküdar Belediyesi Bizim Çocuklarımız Anaokulunda yapılan sunumu dinledi, ardından okulu gezdi. Aynı gün öğleden sonra heyet, TDBB’yi ziyaret etti. Birlik merkezinde TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’la bir araya gelen heyet TDBB’nin çalışmaları ve program detayları hakkında bilgilendirildi. TDBB’den ayrılan katılımcılar, Panorama 1453 Müzesini ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Evlerini gezdi.

Programın dördüncü günü katılımcılar, Sancaktepe Belediyesini ziyaret ederek, Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri hakkında sunumu dinledi. Aynı gün katılımcılar, Maltepe Belediyesi Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğünü ziyaret etti ve saha gezisi yaptı.

Programın beşinci günü olan 22 Şubat 2019 Cuma günü heyet, Küçükçekmece Belediyesi Belediye Anaokulunu ziyaret ederek burada yapılan sunumu dinledi ve saha gezisi yaptı. Aynı gün öğleden sonra ise heyet, Başakşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Yasin Kartoğlu ile bir araya geldi. Daha sonra Başakşehir Belediyesi Bilgi Evleri Hizmetlerini ve Çocuk Üniversitesini ziyaret ederek yapılan sunumu dinledi ve saha gezisi yaptı.

Kapanış Yemeği ve Sertifika Töreni

Programın kapanış yemeği ve sertifika töreni Başakşehir Belediyesi ev sahipliğinde Başakşehir Şelale Park Sosyal tesislerinde yapıldı. Törene, Kırgız ve Gagauz heyetin yanı sıra, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Başakşehir Belediyesi’nden Meclis Üyesi Canan Özbek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay katıldı.

REKLAM

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak yemekte yaptığı konuşmada, “Umuyoruz ki program sizler için faydalı geçmiştir. TDBB olarak bu tür programları önemsiyor ve katılımcıların en iyi şekilde faydalanmaları için çabalıyoruz. Programda TDBB ile işbirliği yapan üye belediyelere ve işbirliği kuruluşlarına ve sertifika törenine ev sahipliği yapan Başakşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan’dan Roza Otunbayeva Vakfı Genel Müdürü Dogdurkul Kendirbaeva ise, “Biz bu programla Türkiye’de okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için nasıl bir eğitim verildiğini, öğrencilerin kreş aşamasından itibaren nasıl yetiştirildiğini gördük. Ayrıca Türkiye’deki okul öncesi eğitim kurumlarını gezip, her bir okulda farklı tecrübeler edindik. Ülkemizde de burada gördüklerimizi uygulayacağız. Bizler için bu programı düzenleyen TDBB ve katkı sunan üye belediyelere teşekkür ediyorum” dedi.

Heyet, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Program, heyetlerin aynı gün ülkelerine dönmesi ile tamamlandı.

Taklacıya dersini verin

Taklacıya dersini verin

Erdoğan: Dostum olduğunu söyleyip oy devşirmeye çalışıyormuş.
Ankara zillete teslim olmayacak

Ankara zillete teslim olmayacak

​MHP lideri Bahçeli: Ankara, Cumhur İttifakı ile şaha kalkacak.
Marmara depremi 10 şehri etkileyecek

Marmara depremi 10 şehri etkileyecek

​Deprem uzmanı uyardı: 1939'dan beri ilerliyor.
İlk miting 17 Martta

İlk miting 17 Martta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri İzmir'de buluşacak.
FETÖcü albay eşini de inkar etti

FETÖcü albay eşini de inkar etti

​İnkar politikasının boyutunu gözler önüne serdi.
Belediyelerde yeni dönem

Belediyelerde yeni dönem

Kurum: Personel 7 gün 24 saat usulüne göre çalışacak.
Türk bilim adamları yaptı

Türk bilim adamları yaptı

​5 milimetrelik şişelerle piyasaya sunulacak.
Turkish Cargo buluşturdu

Turkish Cargo buluşturdu

​Sirk aslanları doğal yaşamlarına kavuştu.
Teröristleri ikna ettik

Teröristleri ikna ettik

​Bakan Soylu, son 3 ay için rakam verdi.
İlk uçuş tarihi belli oldu

İlk uçuş tarihi belli oldu

​Anka-2 taarruz görevlerini yerine getirebilecek.
Yangında mahsur kalan 4 kişi öldü

Yangında mahsur kalan 4 kişi öldü

​Beyoğlu'nda çıkan yangında ekiplerin çıkardığı 4 kişi kurtarılamadı.
55 bin liralık altını otobüste unuttu

55 bin liralık altını otobüste unuttu

​Yeni evli kadın büyük şok yaşadı.
Sporcuları taşıyan midibüs devrildi

Sporcuları taşıyan midibüs devrildi

​Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Çürümeye terk edildiler

Çürümeye terk edildiler

İcra ve evrak eksikliğiyle trafikten men edildiler.
İnsanlık dışı vahşet

İnsanlık dışı vahşet

​Nesli tükenmekte olan kirpiyi katlettiler.
3 aydır değer kazanıyor

3 aydır değer kazanıyor

​Şubatta yaklaşık yüzde 3 getiri sağladı.
İranı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli

İranı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli

ABD yaptırımları için kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.