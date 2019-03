TDBB ‘Kırgızistan ve Gagauz Yeri Eğitim Yöneticileri Programı’ tamamlandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından düzenlenen programa, Kırgızistan’dan Roza Otunbayeva Vakfı Genel Müdürü Dogdurkul Kendirbaeva, Ulusal Eltr Tv Genel Müdürü Aibek Musaev, At-Başı İlçesi Eğitim Müdürü Duishonbek Dootkulov, Issık-Kul İli Eğitim Enstitüsü Metodoloji Bölümü Başkanı Elmira Uzakova, Khalmion Köyü Anaokulu Мüdürü Ilazatkhan Abdurasulova, Oş ili Pedagoji Üniversitesi Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı Zhypargul Sherbaeva, Bakai-Ata Köyü Lisesi Müdürü Gulnara Satymkulova, Narin Devlet Üniversitesi, Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı İlmira Shermatova, Sarı-Bulak Köyü Anaokulu Müdürü Uulkan Kulmurzaeva, Kazaman Köyü Anaokulu Müdürü Mimoza Zhumalieva, Jelgız Terek Köyü Anaokulu Müdürü Gulanda Musuralieva, Otunbaeva Vakfı Proje Organizatörü Aksana Moldalieva ve Moldova Gagauz Özerk Yeri’nden Komrat Belediyesi No 1 Kreş Öğretmeni Olga Neicovcena, Komrat Belediyesi No 6 Kreşi Gagauz Dili Öğretmeni Anna Griceniuc, Komrat Belediyesi No 8 Kreş Müdürü Maria Cissa, Komrat Belediyesi No 9 Kreşi Dil Öğretmeni Lidia Ostaş, Süleyman Demirel Kreş Müdürü Olga Tabacar katıldı.

Programın ilk günü olan 18 Şubat 2019 Pazartesi heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ertuğrul Gazi Anaokulu ve Gülbahar Hatun Anaokulunu ziyaret etti ve yapılan sunumların ardından eğitim çalışmaları ile ilgili saha gezisi yaptı. Heyet daha sonra TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Heyet Karaosmanoğlu’ndan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programın ikinci gününde katılımcılar, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Haymeana Anaokulu ve Kardelen Anaokulunu ziyaret etti, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve saha gezisi yaptı.

Programın üçüncü günü olan 20 Mart 2019 Çarşamba günü heyet, Üsküdar Belediyesi Bizim Çocuklarımız Anaokulunda yapılan sunumu dinledi, ardından okulu gezdi. Aynı gün öğleden sonra heyet, TDBB’yi ziyaret etti. Birlik merkezinde TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’la bir araya gelen heyet TDBB’nin çalışmaları ve program detayları hakkında bilgilendirildi. TDBB’den ayrılan katılımcılar, Panorama 1453 Müzesini ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Evlerini gezdi.

Programın dördüncü günü katılımcılar, Sancaktepe Belediyesini ziyaret ederek, Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri hakkında sunumu dinledi. Aynı gün katılımcılar, Maltepe Belediyesi Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğünü ziyaret etti ve saha gezisi yaptı.

Programın beşinci günü olan 22 Şubat 2019 Cuma günü heyet, Küçükçekmece Belediyesi Belediye Anaokulunu ziyaret ederek burada yapılan sunumu dinledi ve saha gezisi yaptı. Aynı gün öğleden sonra ise heyet, Başakşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Yasin Kartoğlu ile bir araya geldi. Daha sonra Başakşehir Belediyesi Bilgi Evleri Hizmetlerini ve Çocuk Üniversitesini ziyaret ederek yapılan sunumu dinledi ve saha gezisi yaptı.

Kapanış Yemeği ve Sertifika Töreni

Programın kapanış yemeği ve sertifika töreni Başakşehir Belediyesi ev sahipliğinde Başakşehir Şelale Park Sosyal tesislerinde yapıldı. Törene, Kırgız ve Gagauz heyetin yanı sıra, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Başakşehir Belediyesi’nden Meclis Üyesi Canan Özbek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay katıldı.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak yemekte yaptığı konuşmada, “Umuyoruz ki program sizler için faydalı geçmiştir. TDBB olarak bu tür programları önemsiyor ve katılımcıların en iyi şekilde faydalanmaları için çabalıyoruz. Programda TDBB ile işbirliği yapan üye belediyelere ve işbirliği kuruluşlarına ve sertifika törenine ev sahipliği yapan Başakşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan’dan Roza Otunbayeva Vakfı Genel Müdürü Dogdurkul Kendirbaeva ise, “Biz bu programla Türkiye’de okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için nasıl bir eğitim verildiğini, öğrencilerin kreş aşamasından itibaren nasıl yetiştirildiğini gördük. Ayrıca Türkiye’deki okul öncesi eğitim kurumlarını gezip, her bir okulda farklı tecrübeler edindik. Ülkemizde de burada gördüklerimizi uygulayacağız. Bizler için bu programı düzenleyen TDBB ve katkı sunan üye belediyelere teşekkür ediyorum” dedi.

Heyet, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Program, heyetlerin aynı gün ülkelerine dönmesi ile tamamlandı.