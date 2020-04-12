Tebdili kıyafetle ilçe ilçe gezen başkanı kimse tanıyamadı: Az kalsın ceza yazıyorlardı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tebdili kıyafetle 11 ilçe dolaşarak verdiği talimatların uygulanıp uygulanmadığını ve diğer çalışmaları inceledi. Başkan Güler'in tebdili kıyafet yaptığı 11 ilçe ziyaretinde kimse tanıyamadı. Güler, "Belediyelerimizin çalışmalarını incelemek için kimseye haber vermeden Ünye’den Korgan’a, Gürgentepe’den Ulubey’e 11 ilçemizde bugün tek başıma tebdili kıyafet gezdim. Bu arada emniyet güçlerimiz görevlerini çok iyi yapıyorlar. Az kalsın bana bile ceza yazıyorlardı" dedi.

Haber Merkezi 12 Nisan 2020, 13:19 Son Güncelleme: 12 Nisan 2020, 13:27 İHA