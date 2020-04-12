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ORDU TÜRKİYE

Tebdili kıyafetle ilçe ilçe gezen başkanı kimse tanıyamadı: Az kalsın ceza yazıyorlardı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tebdili kıyafetle 11 ilçe dolaşarak verdiği talimatların uygulanıp uygulanmadığını ve diğer çalışmaları inceledi. Başkan Güler'in tebdili kıyafet yaptığı 11 ilçe ziyaretinde kimse tanıyamadı. Güler, "Belediyelerimizin çalışmalarını incelemek için kimseye haber vermeden Ünye’den Korgan’a, Gürgentepe’den Ulubey’e 11 ilçemizde bugün tek başıma tebdili kıyafet gezdim. Bu arada emniyet güçlerimiz görevlerini çok iyi yapıyorlar. Az kalsın bana bile ceza yazıyorlardı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tebdili kıyafetle ilçeleri gezdi. Sivil plakalı bir araçla ilk gün 19 ilçenin 11’ini gezen Başkan Güler, yüzünde maske ile kanunen açık olan iş yerlerini inceledi.

İHA
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

Esnafın tanıyamadığı Güler, bir ara kendisini tanımayan görevliler tarafından durdurularak ceza yazılmak istendi. Başkan Güler, yüzündeki maskeyi indirip kendini tanıtınca ceza yemekten kurtuldu. Esnaf ve görevlilerle sohbet eden Güler, ilçelerde verdiği talimatların uygulanıp uygulanmadığını da denetledi.

İHA
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

"AZ KALSIN BANA BİLE CEZA YAZIYORLARDI"

  • Başkan Güler, “Vatandaşlarımızın durumunu yerinde görmek, verdiğim talimatların uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve belediyelerimizin çalışmalarını incelemek için kimseye haber vermeden Ünye’den Korgan’a, Gürgentepe’den Ulubey’e 11 ilçemizde bugün tek başıma tebdili kıyafet gezdim. Bu arada emniyet güçlerimiz görevlerini çok iyi yapıyorlar. Az kalsın bana bile ceza yazıyorlardı. 11 ilçemizin tamamında da sokağa çıkma yasağının büyük bir hassasiyetle yerine getirildiğini gördüm. Bunun için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

İHA

İHA
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