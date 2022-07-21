Gündem Tedaviyi beğenmeyince kliniği bastılar Ağabeyiyle birlikte diş hekimini darp etti
MERSİN

Tedaviyi beğenmeyince kliniği bastılar: Ağabeyiyle birlikte diş hekimini darp etti

Mersin'de kendisine uygulanan diş tedavisini beğenmeyen S.S. ile ağabeyi G.S., geldiği klinikte diş hekimi A.H.Z.'yi darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından hekimin park halindeki aracına da zarar veren şüphelilerden S.S. tutuklandı, G.S., serbest kaldı.

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Haber Merkezi DHA

Olay, 19 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde hizmet veren poliklinikte meydana geldi. Diş rahatsızlığıyla hastaneye gelen S.S., iddiaya göre diş hekimi A.H.Z.'nin kendisine uyguladığı tedaviyi beğenmeyerek ayrıldı ve daha sonra ağabeyi G.S. ile yeniden geldi.

DHA

S.S., burada diş hekimine saldırıda bulundu. S.S ile G.S., hekime hakaretlerde de bulundu.

DHA

S.S., klinikten ayrılırken de diş hekimi A.H.Z.'nin aracına da zarar verdi.

DHA

ARACA ZARAR VERDİĞİ ANLAR KAMERADA

Klinik çalışanları durumu Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Araca zarar vermeleri güvenlik kamerasına yansıyan S.S. ile ağabeyi G.S., yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kardeş, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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