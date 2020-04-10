Tedbir cezası iptal edilen hurdacıdan valiye teşekkür

Elazığ Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında geri dönüşüm fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri dönüşüm malzemelerinin toplanmasını yasaklandı. Bu kapsamda uygulama yapan polis ekipleri, kentin Güney Çevre Yolu'nda sepetli araçla hurda ve geri dönüşüm malzemelerini toplayan Aytekin Köse'yi fark etti.

KORONAVİRÜS “Bizi nereye kadar evde tutacaklar” demişti: 3 bin lira cezayı yedi

Hurdacının aracına el konulmuştu.

Ekipler yaptıkları incelemenin erdından Köse'ye yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 lira, koronavirüs tedbirlerine aykırı davranıştan ise 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 5 bin 606 lira para cezası kesildi.

OYNAT 00:00 Çevirmeye denk gelince ceza yememek için yüzünü poşetle kapattı İstanbul Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araç denetimini daha da sıklaştıran polis ekipleri, durdurduğu bir hafif ticari araçta sürücü ve 2 yolcunun sosyal mesafeye uymadıklarını gördü. Yan yana oturan 3 kişiden biri polisi görünce poşetle ağzını kapattı. Polis sürücüye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle bin lira idari para cezası uyguladı. BiP'te paylaş

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'Allah valimizden razı olsun'

Köse'nin ceza aldığını öğrenen Vali Çetin Oktay Kaldırım, koranavirüs cezasını sildi. Köse, Vali Kaldırım'ın tedbir cezasını silmesinden mutluluk duyarken, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan aldığı cezanın ödenmesi için de destek istedi.

"Maddi durumum müsait değil"

3 çocuk babası olduğuna anlatan Köse, ailesinin geçimi hurda toplayarak sağladığını söyledi. Hurda topladığı araca el konulması nedeniyle çalışamadığını anlatan Köse, "Hurdacıyım. Sepetli aracımla her gün hurda topluyorum. Önceki gün, hurda topladığım sırada polis ekipleri beni durdurdu. Hurda toplamanın yasaklandığı bildirip, ehliyetimi istedi. Ehliyetimin yetersiz olduğu için ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle hurda toplamanın yasak olmasına rağmen hurda topladığım için bana para cezası verdi. Olayı öğrenen valilimiz, koronavirüsten aldığım para cezasını sildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Fakat yetersiz ehliyetle araç kullandığım için kesilen para cezası duruyor. Ödeme imkanım yok. Tek isteğim valimizin bu cezamı da affetmesidir" dedi.



Aytekin Köse'nin eşi Emine Köse (29) de, Vali Çetin Oktay Kaldırım'a teşekkürlerini ileterek, eşinin ekmek teknesi olan aracının verilmesini talep etti.

