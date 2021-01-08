Tedbirler işe yaradı: Eskişehir’de harita bir ayda yeşile döndü

Uygulanan kısıtlamalar kapsamında Eskişehir genelinde koronavirüs tablosunda düşüş yaşandı.
Eskişehir’de Hayata Eve Sığar (HES) uygulaması yoğunluk haritasındaki bir aylık değişime bakıldığında neredeyse kırmızı bölge kalmadı.
BİR AYDA YEŞİLE DÖNDÜ
HES uygulamasında bir ay önce yüksek risk gösteren çoğu alan düşük riskli görülüyor. 8 Aralık’ta kıpkırmızı olan risk haritası 8 Ocak’ta yeşile büründü. Uygulanan sıkı denetimler ve sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri Eskişehir’de netice vermeye başladı.