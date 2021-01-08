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ESKİŞEHİR

Tedbirler işe yaradı: Eskişehir’de harita bir ayda yeşile döndü

Eskişehir’de koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirler sonuçlarını göstermeye başladı. Kentte bir ay önce kıpkırmızı olan harita yeşile döndü.

Haber Merkezi İHA
Harita yeşile döndü.
Harita yeşile döndü.

Uygulanan kısıtlamalar kapsamında Eskişehir genelinde koronavirüs tablosunda düşüş yaşandı.

Eskişehir’de Hayata Eve Sığar (HES) uygulaması yoğunluk haritasındaki bir aylık değişime bakıldığında neredeyse kırmızı bölge kalmadı.

BİR AYDA YEŞİLE DÖNDÜ

HES uygulamasında bir ay önce yüksek risk gösteren çoğu alan düşük riskli görülüyor. 8 Aralık’ta kıpkırmızı olan risk haritası 8 Ocak’ta yeşile büründü. Uygulanan sıkı denetimler ve sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri Eskişehir’de netice vermeye başladı.

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