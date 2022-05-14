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Tefecilerden 'pes' dedirten görüntü: Dolandırdıkları paraları dalga geçerek saydılar

Başkent’te kilometresi yüksek otomobillerin göstergesiyle oynama yaptıktan sonra satıp ellerine geçen paralarda da tefecilik yapan “İleriler” isimli suç örgütüne ait pes dedirten bir video ortaya çıktı. Görüntülerde, 450 kişiyi dolandıran suç çetesinin elde ettikleri paraları alay ederek saydıkları görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Tefecilerden pes dedirten görüntü: Dolandırdıkları paraları dalga geçerek saydılar
Örgütün üyelerinden Cem İ’nin dolandırdıkları paraları sayarken sergilediği alaycı tavrı pes dedirtti.

Kurdukları 13 paravan şirket üzerinden tefecilik yapan ve kilometresi oynanmış 211 aracı satarak 450 kişiyi dolandıran İleriler adlı suç çetesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla çökertilmişti.

Operasyonun ardından suç çetesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Örgütün üyelerinden Cem İ’nin dolandırdıkları paraları sayarken sergilediği alaycı tavrı pes dedirtti.

Cem İ’nin paraları sayarken parmakları ıslatmak için diğer örgüt üyesi Durmuş Ö’nün dilini kullanması da görüntülere yansırken, pişkin dolandırıcıların başka bir kişiyi daha dolandırma hazırlığında olduğu telefon görüşmesine ait sesler de dikkatleri çekti.

Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
FOTOĞRAF 6
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Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. <br><br>Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.
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Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi.
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Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.
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Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış.
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Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu.
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Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi.
Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.


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