Teğmenlere ihraç doğru ve isabetli bir karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çekip korsan bir yemine imza atan 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin TSK’dan ihracının “Doğru ve isabetli bir karar” olduğunu söyledi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, meselenin siyasete alet edilmesini eleştirdi. Bahçeli özetle şu ifadeleri kullandı: TSK’nın hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fitne, olay, oluşum, beyan ve gruplaşmaya bihakkın müsaade edilmemelidir ve bugüne kadar da edilmemiştir.

DEMOKRAT MASKELİ DARBESEVERLER

TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı; karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır. Teğmenler üzerinden organize saldırı ve provokasyonun peşine takılan sahte ve riyakar Atatürkçülerin oyununa gelecek, figüranı olacak, iğrenç senaryolarına bel bağlayacak bir vatan ve millet sevdalısı kahramanımız yoktur olmayacaktır.

ÜÇ BEŞ KENDİNİ BİLMEZ

Türk askerinin arkasına saklanıp üç beş kendini bilmezin korsan metnini silah gibi kullanan CHP’sinden satılmış kimi medya organlarına, kiralık kalemlerden iç işgal cephesine tahkimat yapan alçaklara kadar “Mustafa Kemal”in askeriyiz sözünün cezalandırıldığını iddia etmeleri hem şeref mahrumu bir iftira hem de TSK’nın manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyondur.

CUNTALAŞMA İKLİMİNE HİZMET EDİYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kutuplaşma ve cuntalaşma ikliminin oluşmasına sinsi sinsi hizmet edenler esasen Atatürk’ün karşıtı, dünyada hayranlık uyandıran askeri kudretimizin zaafa uğramasını arzulayan ajan provokatörlerdir. Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur. Siyasi ve ideolojik taassubun pençesinde ilke ve irade kaybı yaşayan ve Atatürkçülüğü geçim kapısına çeviren soytarılara aldanacak ve kanacak hiç kimse de kalmamıştır.







