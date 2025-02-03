Tehcire herkes karşı çıkmalı: Filistinliler topraklarında kalmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile biraraya geldi. Başkent Doha’daki görüşmede Filistin ve Suriye’deki son durum ele alındı. İki bakan ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine cevap veren Bakan Hakan Fidan, Türkiye olarak Kahire'de sunulan bildirinin arkasında olunduğunu ve desteklendiğini vurguladı. “Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif” diye konuşan Fidan, herkesin bunun karşısında durması gerektiğini dile getirdi.