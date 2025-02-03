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Tehcire herkes karşı çıkmalı: Filistinliler topraklarında kalmalı

Tehcire herkes karşı çıkmalı: Filistinliler topraklarında kalmalı

04:003/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar’da mevkidaşı Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar’da mevkidaşı Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Doha’da Katar Başbakanı Al Sani ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesi önerisinin, insanlık hukukuna aykırı olduğunu kaydetti: Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile biraraya geldi. Başkent Doha’daki görüşmede Filistin ve Suriye’deki son durum ele alındı. İki bakan ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine cevap veren Bakan Hakan Fidan, Türkiye olarak Kahire'de sunulan bildirinin arkasında olunduğunu ve desteklendiğini vurguladı. “Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif” diye konuşan Fidan, herkesin bunun karşısında durması gerektiğini dile getirdi.

FİLİSTİNLİLER TOPRAKLARINDA KALMALI

Al Sani de “Tarafların anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanması ve ikinci aşamanın başlatılması konusundaki kararlılığının önemini vurguluyoruz. Gazze'ye yardımın hak edenlere ulaştırılmasını sağlayacak açık bir mekanizmaya sahip olmanın önemini ifade ediyoruz. Bu krizin, işgali sona erdirip bir Filistin devleti kurmaktan başka çözüm yolu yok. Anlaşmada öngörülenlere uygun olarak (Hamas-İsrail) ikinci aşama müzakerelerin derhal başlatılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Filistinlilerin tehcirine karşı “Filistinlilerin topraklarında kalmaları için her desteğe hazırız” diyen Al Sani, uluslararası ortaklara “Gazze müzakerelerinin başarısı için baskı yapmaları ve müzakerelerin engellenmemesini sağlamaları” çağrısı yaptı.



#Hakan Fidan
#Diplomasi
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