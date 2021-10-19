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ANKARA

Tehdit etmemiş sahip çıkmış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratları tehdit eden açıklamasına, partideki kurmayından komik bir savunma geldi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Tehdit etmemiş sahip çıkmış! ​
Faik Öztrak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratları tehdit eden açıklamasına, partideki kurmayından komik bir savunma geldi. Dün toplanan MYK sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı.

Öztrak, şunları söyledi:

  • “Devletin memurları, kurumları üzerinde kim vesayet kuruyor? Elbette Erdoğan ve onun tek kişilik vesayet rejimi. Hafta sonu genel başkanımız ve şahsım, Erdoğan ve hükümeti tarafından hukuku ve yasaları çiğnemeye zorlanan devlet memurlarına hem sahip çıktı, hem de hukuksuz emirlere uyan, yasaların işlemesini engelleyen memurları açıkça ikaz etti. Çünkü bu hükümeti de bu hükümete güvenip kanunsuz iş yapanları uyarmak muhalefetin görevidir.”

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