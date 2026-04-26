TEİAŞ'ta sarsıntı taşları yerine oturttu

2018-2019 döneminde vekaleten, 2019'dan 25 Nisan 2026'ya kadar asaleten Genel Müdürlük koltuğunda oturan TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım görevden alındı. Kaldırım sonrasında liyakat ve çalışma prensipleriyle Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pustu'nun tekrar TEİAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması Genel Müdürlük yolunda ilerlediği şeklinde yorumlandı.





ÖZEL SEKTÖR'ÜN DAVETİNE KULAK ASMAYAN DEVLET ADAMI

TEİAŞ bünyesinde kısa bir dönem pasif duruma sürüklenen Mustafa PUSTU, enerji sektörünün devlerinden üst düzey yöneticilik pozisyonunda iş teklifleri ve davetleri almışsa da "Beni bu devlet yetiştirdi, okuttu, büyüttü. Benim bu devlete ve aziz millete borcum var." diyerek kamu hizmetinde kalmaya devam ettiği yakınen şahit olanlar tarafından aktarılmakta.





MÜHENDİSLİKTEN GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA UZANAN BİR BAŞARI

1983 doğumlu Mustafa PUSTU, 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2009 yılında TEİAŞ'ta mühendis olarak çalışma hayatına başladı. Hem mektepli hem de alaylı geçmişiyle TEİAŞ sahasını avucunun içi gibi bilen, sırasıyla Başmühendislik, Bakım Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı Vekaleten, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği makamlarında görev yaptı.

Bölge Müdürlüğü görevinde iletim hatlarındaki direklerin tepesine çıkmasıyla, TEİAŞ sahasında aktif çalışmasıyla TEİAŞ işçisinin Efsane Müdürü, millete hizmet aşkının başarı hikayesini omuzlamış görünüyor.





GENEL MÜDÜR MÜ OLACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kulislerinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü makamına adı sıklıkla ve güçlü bir şekilde geçmeye başlayan Mustafa PUSTU hakkında bir takım çıkar odakları kara propagandaya soyundular. Görevi boyunca kamunun hakkıdır diyerek usulsüz iş ve işlemlere geçit vermediği için Mustafa PUSTU'nun Genel Müdürlük makamına adının geçmesiyle çıkar odaklarını şimdiden ürkütmeye başladı.