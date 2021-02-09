Gündem Tek kolu ve tek bacağı ile hayata tutunan Elif Su protez bekliyor
GİRESUN

Tek kolu ve tek bacağı ile hayata tutunan Elif Su protez bekliyor

Giresun’da doğuştan sağ kolu ve sağ bacağı olmayan, bütün işlerini sol koluyla yapmaya çalışan 7 yaşındaki Elif Su Arslan yaşama azmiyle herkese örnek oluyor.

Haber Merkezi İHA
Tek kolu ve tek bacağı ile hayata tutunan Elif Su protez bekliyor.
Tek kolu ve tek bacağı ile hayata tutunan Elif Su protez bekliyor.

Giresun’da doğuştan sağ kolu ve sağ bacağı olmayan, bütün işlerini sol koluyla yapmaya çalışan 7 yaşındaki Elif Su Arslan yaşama azmiyle herkese örnek oluyor

Bulancak ilçesinde yaşayan Naciye ve Hasan Arslan çiftinin 7 yaşındaki kızı Elif Su sağ kolu ve sağ bacağı olmadan hayata tutunmayı başardı. Evde tüm ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan Elif Su her şeye rağmen çok mutlu olduğunu ifade ederek arkadaşlarıyla koşup oynayabileceği günleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

OKULA GİTMEK İSTİYORUM

Protez bacağı takıldığında ilk olarak okula gitmeyi ve arkadaşlarıyla top oynamak istediğini söyleyen Elif Su, “Ben böylede mutluyum ama arkadaşlarımla top oynamak ve okula gitmek için protez bacağım takılacak. Bende arkadaşlarımla oynamak için dışarı çıkabileceğim” dedi.
Yaklaşık 14 yıllık çocuk hasretinin ardından tüp bebek tedavisiyle bir kızı evladı sahibi olduğunu anlatan anne Naciye Arslan (43) "Yaklaşık 21 yıllık evliliğim var ve 14 yıl boyunca çocuğumuz olmadı. Sonunda tüp bebek tedavisine başladık ve bir kızım oldu. Kızımın sağ kolu ve sağ bacağı gelişmediği için engelli dünyaya geldi. Allah’a çok şükrediyorum ki engelli de olsa bir evlat sahibi olabildim. Bugüne kadar 3 defa protez ayak taktık ama büyüdükçe protez bacağı da değiştirmek gerekiyor. Şimdi 7 yaşında olan kızım için 4 defa protez bacak taktıracağız. Hayırseverlerin desteğiyle takılacak protez bacağına kavuşacağı için biz de kızım da çok heyecanlı. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Abone Ol Google News
İzmirde 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

​AFAD açıklama yaptı, hissedilen deprem korkuttu.
Hava 15 derece birden soğuyacak

Hava 15 derece birden soğuyacak

​İstanbul'da dondurucu soğuk kapıda.
Mehmetçik karlı dağlarda terörle mücadelesini sürdürüyor

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.

Tepki çeken kaçak villa için karar çıktı.

​ABD'deki sır görüşmeleri ortaya döküldü.
Şeytani plan ortaya çıktı

Şeytani plan ortaya çıktı

​Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti.
Bu sabah kaldırıldı

Bu sabah kaldırıldı

​Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözülemedi.
Deprem<br>oluyor sandık!

Deprem
oluyor sandık!

Çatılar uçtu, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi şiddeti

Ev sahibi şiddeti

​'Neden kirayı geciktirdin' deyip öldüresiye dövdüler.
15 ilde<br>FETÖ operasyonu

15 ilde
FETÖ operasyonu

​56 rütbeli askerden 27'si yakalandı.
Amerikalıların demokrasiye<br>inancı azaldı

Amerikalıların demokrasiye
inancı azaldı

S​on başkanlık seçiminde yaşananlar anket sonuçlarını etkiledi.
Mahalleye sıçradı

Mahalleye sıçradı

​Kastamonu'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.