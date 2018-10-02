Gündem Tek seferde yapılan en büyük KYK yurduna öğrenci alımları başlıyor
EĞİTİM

Tek seferde yapılan en büyük KYK yurduna öğrenci alımları başlıyor - Sivas yerel haberleri

Tek seferde yapılan en büyük KYK yurduna öğrenci alımları başlıyor

Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'na alımlar başlayacak.

Haber Merkezi AA
Vali Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sivas Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Vali Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sivas Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'na öğrenci alımların bu hafta yapılması planlanıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sivas Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle bir araya geldi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerle üniversitenin kültür merkezinde buluşan Gül, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin barınma sorununa değinerek, Sivas'ta 10 bin kişilik yurt inşaatının tek seferde yapılan en büyük proje olduğunu vurguladı.

Yurt inşaatına yaklaşık 10 ay önce başladıklarını anımsatan Gül, şunları kaydetti:

  • "Birinci etap olan 5 bin kişilik yurt, Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredildi. İkinci etap ise bu ayın sonunda teslim edilecek. Bu tür projelerin yapılması yaklaşık 3-4 yılı buluyor. 10 ayda bu yurtları yapmak hem ekonomik olarak hem de inşaatı tamamlamak anlamında çok zor. Donanımları tamamlandı, çevre düzenlemeleri bitti. Üniversite ile olan yolun asfaltlanması, yürüyüş yollarıyla ışıklandırmasını da yapıyoruz. Odalar 4 kişilik, suit oda şeklinde. Yatılan yerler farklı, ders çalışılan yerler farklı. Adeta 5 yıldızlı oda ayarında. Sosyal donatıları var. Hedefimiz bu hafta bir bloktan başlayarak yavaş yavaş öğrenci almak. Şundan emin olun, zengin fakir, ara sınıflarda ya da ilk defa gelen, isteyen herkes Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalabilecek."

Programa, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Doğan da katıldı.

ABD'den Somali'de hava saldırısı: 9 ölü
DÜNYA
ABD'den Somali'de hava saldırısı: 9 ölü

Sahibinden.com'a 10 milyon TL ceza kesildi
EKONOMİ
Sahibinden.com'a 10 milyon TL ceza kesildi

Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

İngiltere vatandaşı olmak isteyene yeni kriterler getirildi.
Milli kültür sanat hamlesi

Milli kültür sanat hamlesi

​İstanbul'da Kültür Sanat Sezonu ünlü isimlerin katılımıyla açıldı.
Bakırköy'de dehşet anları

Bakırköy'de dehşet anları

​Aracını yayaların üzerine süren sürücü yakalandı.
Avrupa'da 2050 korkusu

Avrupa'da 2050 korkusu

Kendi araştırma şirketleri diyor ki: Avrupa müslümanlaşacak.
Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Katil İsrail kan döküyor ve zulmediyor.
Çok kan dökülecek

Çok kan dökülecek

Çin ile ABD arasındaki savaşa ilişkin çarpıcı tespit.
Sahibinden.com'amilyonluk ceza

Sahibinden.com'amilyonluk ceza

Rekabet Kurulu ihlalleri affetmedi.

Artık zamanı geldi

Artık zamanı geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Münbiç ve YPG açıklaması.
Brunson gergin

Brunson gergin

Brunson'un avukatı AYM'ye başvuru sürecini yenisafak.com'a anlattı.
Kilosu2 bin dolara füze

Kilosu2 bin dolara füze

​240 adet roketi 40 kilometreye 120 saniyede atıyoruz.
Zabıta fırsatçı avında

Zabıta fırsatçı avında

Erdoğan meclis kürsüsünden uyarınca yerel yönetimler harekete geçti.
Çok netyerel seçim mesajı

Çok netyerel seçim mesajı

Kimse şu benim adamımdır, benim akrabamdır, benim yakınımdır bunu aday yapalım diye gelmesin.
Yarından itibarenartık zorunlu

Yarından itibarenartık zorunlu

Alışveriş yaparken etiketlere dikkat edin.
Geleceğin otomobilleri sahnede

Geleceğin otomobilleri sahnede

​Yollara çıkmaya hazır konseptler Paris Auto Show'da.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.