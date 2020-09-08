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BURSA

Tek tek dairelerin zillerine bastılar: Boş daireden altın bilezikleri çaldılar

Bursa'da 3 kadın bir apartman dairesine girip, yatak odasındaki altın bilezikleri çaldı. Kapıları tek tek çalıp boş buldukları dairede hırsızlık yapan kadınlar, ellerini kollarını sallayarak çıktıkları apartmanın güvenlik kamerasına takıldı.

Haber Merkezi DHA
Görüntülerden kadınların 43 dakika içeride kaldığı saptandı.
Görüntülerden kadınların 43 dakika içeride kaldığı saptandı.

Hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi İnanbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı.

Görüntülerden kadınların 43 dakika içeride kaldığı saptandı.

3 kadın hırsız, girdikleri apartmanda, içeride kimse olup olmadığını öğrenmek için daire kapılarının tek tek zillerine bastı.

Görüntülerden kadınların 43 dakika içeride kaldığı saptandı.

Boş olduklarını belirledikleri 5'nci kattaki daireye, kapıyı açıp giren kadınlar, yatak odasında buldukları altınları alıp, kaçtı. Eve geldikten sora hırsızlık olayını fark eden Umut Ş., durumu polise bildirdi.

Görüntülerden kadınların 43 dakika içeride kaldığı saptandı.

Adrese gelerek araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yüzleri maskeli 3 kadını belirledi. Binaya girerken ve çıkarken görüntülenen kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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