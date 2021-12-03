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Tekerlekli sandalyeden kurtuldu: Öğrenci olduğu merkezde eğitmen oldu

Gaziantep'te doğuştan 'Spina Bfida' hastalığı nedeniyle engeli nedeniyle tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Hakan Alpaslan Duman (23), 2018 yılında spor yapmaya başladı. Alpaslan, 2 yıl içerisinde tekerlekli sandalyeden büyük ölçüde kurtulup koltuk değnekleri ile ilk adımlarını atarken, tedavi gördüğü merkezde de antrenör oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekerlekli sandalyeden kurtuldu: Öğrenci olduğu merkezde eğitmen oldu
Hakan Alpaslan Duman

Gaziantep'te Murat-Gülbeyaz çiftinin 6 çocuğunun en büyüğü olan Hakan Alpaslan Duman, doğuştan olduğu söylenilen 'Spina Bfida' hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda kaldı. Uzun yıllar hayatın bu şekilde devam ettiren ve bir gün adım atma hayali ile yaşayan Duman, 2018 yılında açılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başvurdu. Burada 2 yıl boyunca hidroterapi ve fitness eğitimleri alan Duman, tesisteki tekerlekli sandalye basketbol takımı ile çalışmalarda başladı.

ÖĞRENCİ OLDUĞU TESİSTE ANTRENÖR OLDU

Burada spor ile iç içe hayatını devam ettiren Duman, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tekerlekli sandalye basketbol takımına antrenörlük yapmaya başladı.

Yaşadığı zorlu günleri anlatan Hakan Alpaslan Duman, kendi başına ayağa kalkabilmenin çok güzel bir duygu olduğunu ve bu duygusunu tarif etmekte dahi zorlandığını söyledi.

Şimdi insanlara dahil olabildiği için ve kimseye bağımlı olmadığı için mutlu olduğunu kaydeden Duman, ''Çok çalıştım hiç pes etmeden her gün spor yapıp egzersizlerimi yaptım. Böyle bir ilerleme kaydettim. 2 buçuk yıldır burada öğrenciyim.

Aynı zamanda burada personel oldum. Antrenörlük yaptım. Daha önce belden kemerli cihazlarla ayağa kalkardım. Ama o zamanda da yanımda mutlaka birisi olmak zorundaydı. Kendi başıma ayağa kalkmak çok güzel bir duygu. Tarif edemeyeceğim bir şey. Önceden parka dahi gitseydim ya da ailemle bir yere gitseydi mutlaka onların beni bir yere oturtup beni tekrar oradan almalarını bekliyordum. Ama şu anda onlara bende dahil olabiliyorum.

Çok güzel bir duygu düşünürken bile anlatmakta zorlanıyorum. Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusuyum. Sonra burada eğitimler alıp başarılı olup ayağa kalkmayı başarınca buradaki herkesin desteği ile antrenör oldum" dedi.


'SÖNMÜŞ MUMU YAKMAK DAHA ÇOK AYDINLATIR'

Hakan Alpaslan Duman,bundan sonraki hedefinin koltuk değneklerini de bırakıp aktif bir şekilde basketbol hayatıma devam etmek olduğunu belirterek,bu şekilde öğrencilerine faydalı olmak istediğini kaydetti.

Duman, ''Bundan sonraki hedefim koltuk değneklerini de bırakıp aktif bir şekilde basketbol hayatıma devam etmek istiyorum. Bilmiyorum ama belki bir mucize olur. Bu şekilde öğrencilerime faydalı olmak ve bir yandan da eğitim hayatıma devam etmek istiyorum.

Her sabah uyandığımda kendime şöyle söylerim. Hiçbir şey engel değildir, yeter ki biz isteyelim. Bize hiçbir şey engel olamaz. Sönük bir mumu yakmakla hiçbir şey kaybedilmez aksine daha çok aydınlık olur diye düşünüyorum. Ben burada hocalık yapınca aileler çocuklarını bana daha çok güveniyorlar. Benim çocuğumda senin gibi olabilir diyorlar. Benim başarımın altındaki sebep ailemdir. İnanmak azim etmek başarabileceğimi düşünmek bunlar önemli ama ben hayatıma renk katan herkesi aile olarak gördüm. O yüzden başarmamdaki en büyük etken ailemdir'' diye konuştu.

'SEVGİSİZLİK EN BÜYÜK ENGELDİR'

Hakan Alaslan Duman 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ilişkin ise, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Engellilik herhangi bir uzuv kaybı ile olmaz. Engellilik insanın aklındadır. En büyük engellilik ise bana göre sevgisizliktir. Herhangi bir uzuv kaybı olmayıp bazı şeyleri kafasında bitirememiş insanlar bana göre engellidir. Bana göre arkamdaki öğrencilerim ve ben engelli değiliz.Çünkü ben bazı şeyleri başarmış ve başarmaya devam ediyorsam kimse bana engelli diyemez. Engellilik insanın aklındadır.''

Tekerlekli sandalyeden kurtuldu: Öğrenci olduğu merkezde eğitmen oldu
OYNAT 05:50
Tekerlekli sandalyeden kurtuldu: Öğrenci olduğu merkezde eğitmen oldu
Gaziantep'te doğuştan 'Spina Bfida' hastalığı nedeniyle engeli nedeniyle tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Hakan Alpaslan Duman (23), 2018 yılında spor yapmaya başladı. Alpaslan, 2 yıl içerisinde tekerlekli sandalyeden büyük ölçüde kurtulup koltuk değnekleri ile ilk adımlarını atarken, tedavi gördüğü merkezde de antrenör oldu.


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Türkiye'de bir ilk: Görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor
FOTOĞRAF 12
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Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen ‘Hayallerimize Koşuyoruz’ projesiyle görme engelli çocukları sevindirdi. Proje kapsamında Gençlik Merkezi üyesi görme engelli çocuklara, ilk etapta 10, daha sonra 20 ve giderek artan sayıda akıllı baston hediye edecek.
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Projenin ilk ayağı merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesinde gerçekleştirildi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Yenişehir Gençlik Merkezi Metin Koçak ve merkez çalışanları, Çay Mahallesindeki bir evde 8 görme engelli çocukla bir araya gelerek akıllı bastonlarını teslim etti. Görme engelliler için özel olarak tasarlanmış, navigasyon özelliği bulunan, akıllı telefonlarla entegre olabilen ve engelliyi yönlendiren akıllı bastonları alan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.
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Çocuklara bastonlarını tek tek hediye eden İl Müdürü Demir, proje kapsamında aldıkları akıllı bastonları, korona virüs pandemisi nedeniyle çocuklara evlerinde teslim etmeye geldiklerini söyledi. Bu özel çocukların morallerini ve motivasyonlarını yüksek tutmayı, onlarla birlikte hareket etmeyi amaçladıklarını belirten Demir, “Devletimizin şefkatli dokunuşunu çocuklarımıza hissettirmek için geldik. Hayallerimize Koşuyoruz projemizi bir salonda düzenleyelim diye düşündük ama pandemiden dolayı kısmet olmadı. Böyle daha güzel oldu. Biz şimdi ev ev dolaşıyoruz, akıllı baston aldık, çocuklarımıza akıllı bastonları dağıtıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe kadar bu etkinliğimiz devam edecek” dedi.
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Projeyi, çocukların motivasyonlarını, eğitim ve öğretimlerini, spor ve kültürel etkinliklerini daha rahat yapabilmeleri ve fırsat eşitliğinden daha fazla faydalanabilmeleri için gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demir, “Mersin’de ve Türkiye’de bir ilk oldu. İnşallah her tarafta güzel bir örnek teşkil eder. Projemizin asıl amacı, çocuklarımızın eğitim, kültür, sanat ve spor becerilerini geliştirmek. İlk etapta 10 çocuğumuza akıllı baston dağıtacağız, daha sonra 20 ve giderek sayıyı artıracağız. Şu anda 10 çocuğumuzu tespit ettik, akıllı bastonları bu çocuklarımıza dağıtıyoruz. Çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Onların sevinçleri, heyecanları bizi mutlu etti. İnşallah Türkiye’ye örnek olur bu proje ve ülke geneline yayılır” diye konuştu.
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Akıllı bastonunu Demir’in elinden alan görme engelli 10 yaşındaki Semih Buğday da mutluluğunu dile getirerek teşekkür etti. Akıllı bastonun özellikleri hakkında bilgi de veren Semih, “Bastonumuz navigasyon özelliğiyle çalışabiliyor. Telefona bağlanma özelliği de var. Telefonunuz varsa bu bastona bağlayıp, telefonunuzu cebinize koyarak bile bu bastonu yönetebiliyorsunuz. Baş hizasında engelleri algılama özelliği var. Herhangi bir engel algıladığında titreşim yaparak uyarıyor. Bununla her yere gidebileceğimizi umuyorum. Ben de kullanmayı tam öğrenince bu hayalimi gerçekleştireceğim inşallah. Eskiden bizim beyaz bastonlarımız vardı ama bir elinizde bastonu, bir elinizde telefonu tutuyorsunuz ama bir yandan da yolu dinlemeniz lazım. Telefonunuzu artık elinizde tutmanıza gerek yok. Baston üzerindeki sensörle telefonunuzu kontrol edebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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Etkinlikte akıllı bastonlara kavuşan Berfin Geldi, Doğan Geldi, Evrim Arslan, Ecrin Nur Aytekin, Melek Sude Akbaş, Malik Akbaş, Muhammet Yavuz ve Semih Buğday, kendilerine bu olanağı sağlayan herkese teşekkür ettiler.
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Türkiye'de bir ilk: Görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak görme engelli çocukların yüzünü güldürdü. 'Hayallerimize Koşuyoruz' projesi kapsamında, Mersin'deki görme engelli çocuklara akıllı baston hediye eden müdürlük, çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor.


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