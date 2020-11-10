Tekin ve Yarkadaş’tan CHP Gaziantep il başkanının görevden alınmasına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, parti tüzüğüne aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle, koronavirüse yakalanan ve karantina süreci devam eden Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm il teşkilatını görevden almıştı.

Koronavirüs tedavisi görüyordu

Karara CHP’li isimler tepki gösterdi. Karar alınırken CHP kültürüne uygun hareket edilmediğini belirten İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Çok üzülerek söylüyorum Gaziantep İl Başkanımız Koronavirüs tedavisi görmekteyken görevden alındı. Bu tasarruf teamüllerimiz, geleneğimiz ve yol arkadaşlığı hukukumuzla ne yazık ki bağdaşmıyor. CHP kimlik ve kültürüne uygun adımların atılacağını umuyorum” dedi.

“Atatürk Anıtına çelenk koyacak parti temsilcimiz yok”

CHP üyesi ve eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş ise "Karışmayayım, konuşmayayım" diyorum ama olmuyor! Evinde koronavirüs tedavisi gören CHP GAZİANTEP İl Başkanı Hayri Sucu ile tüm yönetimi; üstelik de 10 Kasım töreni öncesi görevden almak kime ne kazandırdı? Antep'te yarın Atatürk Anıtına çelenk koyacak parti temsilcimiz yok!” ifadelerini kullandı.

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