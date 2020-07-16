25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Haziran’da görülen davanın 5. duruşmasında, kazanın meydana geldiği yerde keşif yapacak 7 kişilik bilirkişi heyeti belirlenmişti.

Bilirkişi heyeti incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

Bilirkişi heyeti incelemede bulundu

Kazanın yaşandığı Sarılar Mahallesi’ne gelen heyet kazanın meydana geldiği bölgede raylar üzerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Katener hat bakım aracıyla menfezleri inceleyen ve sık sık notlar alan bilirkişi heyetinin inceleme yaptığı alana kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da girmek istedi.

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Ancak alanda hazır bekleyen jandarma ekipleri, keşfin yapıldığı alana girişe izin vermedi. Bilirkişi heyeti incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

Bilirkişi heyeti incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

4 kişi hakkında dava sürüyor

Kazayla ilgili olarak görülen davada TCDD görevlilerinden oluşan 4 kişi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan dava sürüyor.

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