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Gündem Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
TEKİRDAĞ

Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti

Tekirdağ'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yılı etkinliğinde İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ile şehit bekçi Fırat Doğan'ın 10 aylık oğlu Yağız Alp arasında duygusal anlar yaşandı.

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Haber Merkezi İHA
Tekirdağ haberleri: ​Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitleri anmak için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehit mezarlığında tören düzenlendi.

Törene Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis ekipleri ve şehit yakınları katıldı. Duaların edilmesinden sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Emniyet müdürü, şehidin oğlunu kucağına aldı

Şehit mezarlığına karanfil bırakıldığı sırada Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Şehit Bekçi Fırat Doğan’ın ailesinin yakınlarının yanına giderek şehidin oğlu Yağız Alp Doğan’ı kucağına aldı.

Göğsündeki rozeti öpünce çıkarıp çocuğa verdi

Minik Bebek Yağız Alp, o sırada emniyet müdürünün göğsündeki polis rozetini öptü. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "Madem rozeti öptün onu sana hediye edeceğim" diyerek göğsündeki rozeti çıkarıp Yağız Alp’a hediye etti.

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