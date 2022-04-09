Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti

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Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska'dan ABD'ye sert çıkış: Rusya'yı vahşet işlemeye teşvik ediyor

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, geçtiğimiz günlerde kuşatma altındaki Ukrayna hakkında Vogue dergisine bir röportaj verdi. Zelenska, Batı'nın harekete geçmemesinin Rusya'yı vahşet işlemeye teşvik etmek olduğunu iddia ederek uçuşa yasak bölge uygulamayı reddetmesi üzerine ABD'ye sert bir çıkış yaptı.