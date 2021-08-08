Gündem Feci kazada anne ile 2 kızı öldü baba ağır yaralı
TEKİRDAĞ

Feci kazada anne ile 2 kızı öldü baba ağır yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde anne ve 2 kızı yaşamını yitirdi, sürücü baba ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Tekirdağ kaza: Feci kazada anne ile 2 kızı öldü baba ağır yaralı
Feci kazada otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ- Malkara kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı.

Nadim Sevinç aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
DHA
Nadim Sevinç aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.

Araç yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı.
DHA
Araç yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı.


BABA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazadan ağır yaralanan Nadim Sevinç, ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nadim Sevinç’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından aracın ön kısmında sıkışan Elif Tuğçe Sevinç Coşkun’un cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yardım ederken az kalsın canlarından oluyorlardı: Beş yaralı var
GÜNDEM
Yardım ederken az kalsın canlarından oluyorlardı: Beş yaralı var

Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü
FOTOĞRAF 6
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Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ankara- Kırıkkale yolunun Lalahan mevkisinde meydana geldi.
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Ankara yönüne giden Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, aynı yöndeki otomobile çarptı.
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Otomobiller, savrulup, karşı şeride geçerek, 3 otomobille daha çarpıştı. Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ortadan ikiye bölündü.
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Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Ahmet Bekaroğlu'nun cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Kaza nedeniyle Ankara ve Kırıkkale yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım, yeniden normale döndü.
Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü
Ankara'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ikiye bölünen otomobilin şoförü Ahmet Bekaroğlu yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
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