Gündem Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 2si tutuklandı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 2si tutuklandı
Arşiv.

Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Eylül'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirilmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik en büyük operasyon: 38 ilde 143 şüpheli tespit edildi
GÜNDEM
Tarihi eser kaçakçılarına yönelik en büyük operasyon: 38 ilde 143 şüpheli tespit edildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığından '2,5 milyon liralık' tarihi eser operasyonu
GÜNDEM
Ankara İl Jandarma Komutanlığından '2,5 milyon liralık' tarihi eser operasyonu
Yolda yürürken ayağına takıldı

Yolda yürürken ayağına takıldı

Sert cismin ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü.
Elle besleyen artık yandı

Elle besleyen artık yandı

İdari para cezası var.
Bankalar faiz indirimini vatandaşa yansıtmadı: Yüzde 13lük fark var

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

AK Parti'nin hukukçu kurmayları Bakan Bozdağ başkanlığında toplandı.

​60 tonluk trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

​'Başörtüsüne' yönelik anayasa değişikliği için ilk adım atıldı.

Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.