Gündem Tekirdağ Valiliğinden sosyal medyada ki sığınmacı videosuna yalanlama İlimizde böyle bir olay yaşanmadı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliğinden sosyal medyada ki 'sığınmacı' videosuna yalanlama: İlimizde böyle bir olay yaşanmadı

Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada bir sığınmacıyla ilgili yayınlanan görüntülerin Tekirdağ ile ilgisinin olmadığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Tekirdağ Valiliğinden sosyal medyada ki sığınmacı videosuna yalanlama: İlimizde böyle bir olay yaşanmadı
Arşiv

Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada bir sığınmacıyla ilgili yayınlanan görüntülerin Tekirdağ ile ilgisinin olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Tekirdağ'da bulunan bir sığınmacının, alışveriş merkezinde darp edildiği yönünde video eşliğinde haberlerin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu video ve ilimizdeki AVM'lerde yapılan geniş çaplı inceleme ve araştırmalar neticesinde, videonun ilimiz ile herhangi bir alakasının olmadığı, ayrıca ilimizde böyle bir olayın yaşanmadığı tespit edilmiştir."

Tekirdağ'da korkutan görüntü: Kamara Deresi renk değiştirdi
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Marmaraereğlisi'nden denize dökülen dere yer yer kırmızı tonlarında akmaya başladı.<br>
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Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.<br>
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İhbar üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu.<br>
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Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı.<br><br>Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin zaman zaman renk değiştirip aktığını ifade etti.
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Aksun, \"Yukarıda sanayiden gelen atıklar burada denize boşalıyor. Burada insanlar yaşıyor ve denize giriyor. İnsan sağlığı ve denizdeki canlılar için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sanayilere ivedilikle işlemlerin yapılmasını istiyoruz.\" diye konuştu.<br>
Tekirdağ'da korkutan görüntü: Kamara Deresi renk değiştirdi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

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