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Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.

Haber MerkeziAA
Okul yetkileri ise Ela'nın başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
Okul yetkileri ise Ela'nın başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 1,5 yaşındaki bebeğin kreşte dövüldüğü ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün akşam eve servisle doktor eşliğinde getirilen 1,5 yaşındaki Ela'nın yüzünde ısırık ve hırpalanma izi olduğunu gören anne, durumu polise bildirdi.

Anne Gül Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kreş yönetiminin her gün kendisine kızının bulunduğu fotoğraf ve videolar gönderdiğini belirterek, "Dün atılmadı. Kreşi arayarak bana video atılmasını, kızımın nasıl olduğunu görmek istediğimi söyledim. Biraz huysuz olduğunu ve bugün video atamadıklarını kaydettiler. Kuşkulanarak eşimi kreşe gönderdim ona da 'Uyuyor' diyerek göstermemişler. Akşam servisin gecikmesi üzerine aradığımda bana başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ve doktora götürüp tedavisini yaptırdıklarını söylediler" diye konuştu.

Çocuğu kendilerinin getirmelerini istediğini söylediğini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Getirdiklerinde yanlarında ilçedeki özel bir hastanenin doktoru da vardı. Ben de çocuğu görünce fenalık geçirdim. Bu aşamaya kadar çocuğumun doktora götürülmesi ve bu olayın yaşanması sırasında neden aranmadığımı sordum. Hemen polisi arayarak şikayetçi oldum. Polislerle Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürerek gerekli tedavisini yaptırdık. Daha konuşamayan kızımın suratı tanınmayacak hale gelmiş. Gerekli hukuki işlemleri de başlattım, kreş ve evime gelen doktor hakkında şikayetçi oldum."

Okul yetkileri ise Ela'nın başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.

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