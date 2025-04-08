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Tekirdağ'da 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

Tekirdağ'da 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

09:148/04/2025, Salı
AA
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Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi Veliköy Işıklar mevkisinde çarpıştı. Savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 18 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.



#Çerkezköy
#Tekirdağ
#TRAFİK KAZASI

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