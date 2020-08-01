Tekirdağ'da arabalı feribotta sıra kavgası: Cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Tekirdağ'da feribotta sıra bekleyen yolcularla feribot görevlileri arasında 'sıra dışından yolcu bindiği' nedeniyle kavga çıktı. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde feribot görevlileriyle yolcular arasında tartışmalar yaşandığı ve birçok yolcunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görülüyor.

Haber Merkezi 01 Ağustos 2020, 13:31 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2020, 13:42 DHA