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Gündem Tekirdağda arabalı feribotta sıra kavgası Cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da arabalı feribotta sıra kavgası: Cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Tekirdağ'da feribotta sıra bekleyen yolcularla feribot görevlileri arasında 'sıra dışından yolcu bindiği' nedeniyle kavga çıktı. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde feribot görevlileriyle yolcular arasında tartışmalar yaşandığı ve birçok yolcunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görülüyor.

Haber Merkezi DHA
O anlar ise feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
O anlar ise feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tekirdağ'da iddiaya göre Avşa Adası'na gidecek feribota binmek için sıra bekleyen sürücüler, sıra dışından başka yolcuların feribota bindiğini görünce tepki gösterdi.

Feribot görevlileri ile sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sıra bekleyen sürücülerle feribot görevlileri arasında kavga çıktı.

Arabalı feribotta sıra kavgası kamerada
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Arabalı feribotta sıra kavgası kamerada
Tekirdağ'da feribotta sıra bekleyen yolcularla feribot görevlileri arasında 'sıra dışından yolcu bindiği' nedeniyle kavga çıktı. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saniye saniye kaydedildi

  • O anlar ise feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde feribot görevlileriyle yolcular arasında tartışmalar yaşandığı ve birçok yolcunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görülüyor.

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