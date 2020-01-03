Gündem Tekirdağda deniz 30 metre çekildi Bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi: Bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu

Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi: Bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Mevsimsel bir durum olduğunu düşünüyoruz. Panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.

Haber Merkezi DHA
Denizin çekilmesiyle bazı balıkçı tekneleri de karaya oturdu.
Denizin çekilmesiyle bazı balıkçı tekneleri de karaya oturdu.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 30 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle bazı balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini görenler, oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

DHA
Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi.

Zaman zaman yaşanan deniz çekilmesinin bugün de olduğunu belirten Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, bu durumun mevsimsel olduğunu söyledi.

DHA
İlk kez görenler paniğe kapılırken, bazı vatandaşlar her yıl bu durum ile karşılaştıklarını belirtti.

Ata, "Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.

DHA
Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi.

İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan İsmail Topçu, doğanın bozulmasıyla bu durumların yaşandığını belirterek, "Bizim bu denizimizin çekilmesi havanın karayel esmesinden dolayıdır. Korkulacak bir durum yok. Doğanın da bozulmasında bu kum böyle toplanıyor burada. Bu kum yığıldı ve sahilimiz bozuldu. Çünkü doğa bozuldu. Doğa ile oynadın mı doğa da deniz de seninle oynar" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi: Bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu
FOTOĞRAF 10
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Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 30 metre çekildi.
Title
Denizin çekilmesiyle bazı balıkçı tekneleri de karaya oturdu.
Title
Denizin çekildiğini görenler, oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.
Title
Zaman zaman yaşanan deniz çekilmesinin bugün de olduğunu belirten Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, bu durumun mevsimsel olduğunu söyledi.
Title
Ata, Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de panik yapacak bir durum söz konusu değil dedi.
Title
İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan İsmail Topçu, doğanın bozulmasıyla bu durumların yaşandığını belirterek, Bizim bu denizimizin çekilmesi havanın karayel esmesinden dolayıdır. Korkulacak bir durum yok. Doğanın da bozulmasında bu kum böyle toplanıyor burada. Bu kum yığıldı ve sahilimiz bozuldu. Çünkü doğa bozuldu. Doğa ile oynadın mı doğa da deniz de seninle oynar ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi: Bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu.



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