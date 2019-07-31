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Tekirdağ'da dere sürekli renk değiştiriyor - Tekirdağ haberleri

Tekirdağ'da dere sürekli renk değiştiriyor

Tekirdağ’da bir mahalleden akan dereye fabrikalar tarafından kimyasal atık boşaltıldı. Rengi mavi-yeşile dönen derenin etrafında yaşayan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi IHA
Karaağaç Deresi
Karaağaç Deresi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinden geçen Karaağaç Deresi’nin mavi ve yeşil tonlarda akması sonucu çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gönderilerek dereden numune alındı.

  • Numune alınmasının ardından mavi ve yeşil tonlarda akıntının nedeni incelendi. Derede inceleme ve araştırma sonucunda mavi ve yeşil rengin nedeninin boya işletmesi olduğu belirlendi.


"Sürekli rengarenk sular görüyoruz"


Civar halkı ise bölgede bu tip sorunların sıklıkla yaşandığını kaydetti. 2014 yılında mahallede muhtarlık yapmış olan Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Özgür Cengiz, "Eskiden bu bölgede derenin ıslahı konusunda sorun yaşıyorduk. Sonra dilediğimiz yatırıma 2014 yılında kavuştuk ve kamuoyu olarak ‘Burada temiz su göreceğiz’ diye düşünmüştük. Fakat süreç öyle gelişmedi. Sürekli burada rengarenk sular görmeye başladık. Dün de bunun bir örneğini yaşadık. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüştük ve dün gece geç saatlere kadar buradaydık. Şükürler olsun bu kez konunun kaynağını bulduk" dedi.

"Ellerini vicdanlarına koysunlar"

  • Mahallenin bir diğer temsilcisi olan Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Metin Kanat ise, "Bu mahallenin kanayan yarası bu sorun. Sanayi bölgesinde yaşıyoruz ve bu firmalar nihayetinde burada insanlara ekmek veriyor. Hepsi için konuşmuyoruz ama bu dereye kimyasalı bırakan firmalar için konuşuyoruz. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Görüyorsunuz derenin hemen kenarında insanlar yaşıyor. Bu kimyasalları buraya bırakarak insan sağlığına zarar veriyorlar. Zehirleniyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.


144 bin 394 lira idari para cezası uygulandı


  • Deredeki suyun kimyasal atıklarla kirletildiğini belirleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alınan numuneler ışığında sorumlu fabrikayı tespit etti. Söz konusu işletmeye işletmeye 144 bin 394 TL idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
  • "Söz konusu yağmur suyu kanalının takip edilerek incelenmesi sonucunda mavi renkli atıksuyunu yağmur hattına deşarj eden ve boya üretimi konusunda faaliyet gösteren bir işletmenin kirlilik kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işletmeye ait yağmur suyu kanalı ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine ait yağmur suyu hattının Karaağaç Deresine çıkış noktasından atıksu numuneleri alınmış ve analiz edilmek üzere yetkilendirilmiş laboratuvara gönderilmiştir. Söz konusu işletmenin faaliyetinin durdurulmasına yönelik idari yaptırım kararı alınmış olup, alınan atıksu numunelerinin analiz sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine doğrultusunda ayrıca işlem yapılacaktır."
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