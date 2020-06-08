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TEKİRDAĞ AKTÜEL

Tekirdağ'da doğal hayat fotokapana yansıdı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce (DKMP), doğadaki hayvan popülasyonunu izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara domuz yavruları, karaca ve ceylan görüntüleri yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Ceylan foto-kapana yakalandı.
Ceylan foto-kapana yakalandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik ekiplerinin, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları sürüyor.

  • Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, yaban hayatını izleme çalışmaları çerçevesinde Tekirdağ genelinde yaban hayvanlarının varlığını ve üremelerini tespit ederek, söz konusu yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğunu gözlemledi.

Domuz ve yavru sürüsü kameralara yakalandı.

Biyolojik kaçakçılığın önüne geçiliyor

Bölgede kurulu fotokapanlara bir domuz yavru sürüsüyle yansıdı. Görüntülerde yavrular, sürü halinde kurulu kamera açısı boyunca ip gibi dizilerek ilerliyor. Bölgede bulunan kameralara 2 karaca ile ceylan da yansıdı. Yetkililer, doğada kurulu gizli kameralar sayesinde hem doğadaki hayvan zenginliği görüntülendiğini hem de biyolojik kaçakçılığın önüne geçildiğini söyledi.

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