Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

OMZUMDAN, DİRSEKLERİMDEN TUTUP PITBULLU SALDIRTTILARNe olduğunu anlamadığını söyleyen Erol Tosun, o anları şöyle anlattı: Ne oluyor, diye dönünce hiç tanımadığım, içeri girdiğimde de görmediğim kişi, Sen kimin mekanında kime artistlik yapıyorsun? diyerek Pitbull cinsi köpeğine saldırması komutunu verdi. Komutla karşı taraftan bir Pitbullun üzerime geldiğini gördüm. Omzumdan ve dirseklerimden etkisiz hale getirip, köpeğin saldırmasını sağladılar. Ayaklarıma saldırdığında tekme atarak köpeği savuşturdum. Köpek üçüncü defa elime zıplayınca ofisin camını gördüm. Şahıslar beni tuttuğu halde sürükleyerek gittim, ofisin camını açtım köpeği kolumdan aşağıya doğru attım. Daha sonra oğluna tekrar kapıyı açıp köpeği getirmesini söyledi. Köpek tekrar geldi bu kez kolumdaki atardamarı kopardı. Bunun ardından gözlerimde ışık azalması oldu. Ellerinden kurtulup kendimi dışarı attım. Karşı kaldırıma oturdum. Köpeği kaldırımdayken yeniden üzerime salmışlar. Köpeği tekmeyle savuşturmuşum. Bu kısmı hatırlamıyorum. Tamamen savunmasız ve hiçbir şekilde hatırlamadığım bir kısım. O esnada köpek oturduğum yerde boynuma da atlayabilirdi, yüzümü de parçalayabilirdi. Böyle haince bir tuzağa gideceğimi düşünmemiştim.