Gündem Tekirdağda pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Sercan Baran Çılgın yaralandı. Yaralanan Sercan Baran Çılgın, "Köpekte ağızlık yoktu. İlk önce üzerime atladı, yere düştük, daha sonra sağ bacağımı ısırdı. Canım çok yandı" dedi.

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Haber Merkezi AA
Tekirdağda pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Küçük çocuk, sokakta yürürken birden köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Hanife Şefik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sercan Baran Çılgın, Şeyh Sinan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak'ta köpeğin saldırısına uğradı.

Bir süre mücadele ettiği köpekten kurtulan Çılgın, çevredeki bir iş yerine girerek yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çılgın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sercan Baran Çılgın, sokakta yürürken birden köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpekle bir süre mücadele ettiğini anlatan Çılgın, "Köpekte ağızlık yoktu. İlk önce üzerime atladı, yere düştük, daha sonra sağ bacağımı ısırdı. Canım çok yandı. Kendi imkanlarımla köpekten kurtularak iş yerine girdim. Sonra ailemi aradım ve beni hastaneye götürdüler. Çok korktum." dedi.

Köpeğin sahibi gözaltına alındı

Baba Hayrettin Çılgın ise köpeğin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Köpeğin sahibinin olaya müdahale etmemesine çok üzüldüğünü vurgulayan Çılgın, şöyle konuştu:

  • "Silivri'de bir fabrikada çalışıyorum. Eşim arayarak çocuğumu köpeğin ısırdığını ve hastaneye götürdüklerini söyledi. Hemen bir vasıta buldum ve hastaneye gittim. Burada çocuğuma ilk önce hayati tehlike var diye işlem yapıldı. Daha sonra ilerleyen saatlerde tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 8 gün rapor verilen oğlumun psikolojisi hiç iyi değil. Köpeğin sahibini bulduk ve polise bildirdik. Şu an karakolda işlemleri yapılıyor. Avukatımız aracılığıyla da hukuki yoldan müracaatlarımızı yaptık, dava açıyoruz ve hakkımızı sonuna kadar savunacağız."

Gözaltına alınan köpeğin sahibi O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Husumetlisi pitbull köpeğini üzerine saldırttı: Ölümden döndü
FOTOĞRAF 10
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Bursadaki olay, 27 Ekim günü saat 18.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosunun iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesindeki iş yerinde buluştu. Tosun ile Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüpcan Ö. (24) ve yanlarındaki 1 kişi arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Murat Ö. başta olmak üzere 3 kişi tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen Pitbull cinsi köpek, Tosunu ağır yaraladı. Tosun, kolunu ısıran köpeği iş yerinin penceresinden attı. Köpeğin şüpheliler tarafından tekrar saldırtılması sonucu Tosunun kolundaki atardamarı koptu.
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Boğuşmanın ardından şüphelilerden kaçan Tosun, sokaktakilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tosunu ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tosun, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde ameliyata alındı.
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BABA FİRARİ, OĞLU SERBESTYoğun bakımda 3 gün kalan Erol Tosun, tedavisinin ardından taburcu edilirken, şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, Eyüpcan Ö.yü gözaltına aldı. Köpeğin, babası ile tartışan Erol Tosuna kendiliğinden saldırdığını ileri süren Eyüpcan Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Olaydan sonra kaçan Mehmet Murat Ö.yü yakalamak için çalışma başlatıldı.
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SELAM VERMEDİĞİM İÇİN BAĞIRMAYA BAŞLADIMehmet Murat Ö.nün eşiyle aralarında sorunlar bulunduğunu iddia eden Erol Tosun, kendisinin olmadığı ortamda eşi Elif Tuba Karakoç Tosun ile bu konuyu konuşan Mehmet Murat Ö.nün sinir krizi geçirdiğini, kendisine zarar verip hakaret ettiğini öne sürdü.
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Tosun, Bunu daha sonra öğrendim. Bunu konuşmak için Mehmet Murat Ö.yü aradım. Restoranda buluşmak için anlaştık ancak oğlu Eyüpcan Ö. gelip 150 metre ilerideki iş yerlerine götürdü. Yukarı çıkınca Mehmet Murat Ö., Neden selam vermiyorsun? dedi. Yedi sülaleme küfretmiş kişiye neden selam vereyim? dedim. Tartışırken kafamda bir fırça sapının patladığını fark ettim dedi.
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OMZUMDAN, DİRSEKLERİMDEN TUTUP PITBULLU SALDIRTTILARNe olduğunu anlamadığını söyleyen Erol Tosun, o anları şöyle anlattı: Ne oluyor, diye dönünce hiç tanımadığım, içeri girdiğimde de görmediğim kişi, Sen kimin mekanında kime artistlik yapıyorsun? diyerek Pitbull cinsi köpeğine saldırması komutunu verdi. Komutla karşı taraftan bir Pitbullun üzerime geldiğini gördüm. Omzumdan ve dirseklerimden etkisiz hale getirip, köpeğin saldırmasını sağladılar. Ayaklarıma saldırdığında tekme atarak köpeği savuşturdum. Köpek üçüncü defa elime zıplayınca ofisin camını gördüm. Şahıslar beni tuttuğu halde sürükleyerek gittim, ofisin camını açtım köpeği kolumdan aşağıya doğru attım. Daha sonra oğluna tekrar kapıyı açıp köpeği getirmesini söyledi. Köpek tekrar geldi bu kez kolumdaki atardamarı kopardı. Bunun ardından gözlerimde ışık azalması oldu. Ellerinden kurtulup kendimi dışarı attım. Karşı kaldırıma oturdum. Köpeği kaldırımdayken yeniden üzerime salmışlar. Köpeği tekmeyle savuşturmuşum. Bu kısmı hatırlamıyorum. Tamamen savunmasız ve hiçbir şekilde hatırlamadığım bir kısım. O esnada köpek oturduğum yerde boynuma da atlayabilirdi, yüzümü de parçalayabilirdi. Böyle haince bir tuzağa gideceğimi düşünmemiştim.
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Husumetlisi pitbull köpeğini üzerine saldırttı: Ölümden döndü
Bursa'da yaşayan 46 yaşındaki Erol Tosun, husumetlisi 53 yaşındaki Mehmet Murat Ö. tarafından üzerine saldırtılan pitbull cinsi köpeğin ısırması sonucu ağır yaralandı. Atardamarı kopan ve yoğun bakımda 3 gün kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Tosun, Mehmet Murat Ö.'den şikayetçi oldu.


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