Tekirdağ'da sahte bal operasyonu: 1,5 tonluk ürünü piyasaya süreceklerdi

Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Tekirdağ temsilciliği, kentte bir işyerine sahte bal getirileceği yönünde polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine merkez Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa harekete geçti.

DHA

Sahte bal getirileceği bildirilen iş yeri çevresinde önlem alan ekipler, gelen bir kamyoneti durdurup yaptığı aramada tenekeler içinde sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,5 ton bal ele geçirdi. Araçta bulunan F.Ö., V.K.D. ve M.E.D. ise gözaltına alındı.

DHA

Şüphelilerin balı aldıklarını söyledikleri S.B.'nin yapılan incelemesinde ise çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. El konulan ballar Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü laboratuvarlarında incelenmeye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli S.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.