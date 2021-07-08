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TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da şaşkına çeviren olay: Yanından geçerken maskesiz hapşıran yaşlı adamı bıçakladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, ağzında maske olmadan hapşıran yaşlı adamı bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı gözaltına alındı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Tekirdağda şaşkına çeviren olay: Yanından geçerken maskesiz hapşıran yaşlı adamı bıçakladı
Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, 60 yaşındaki Mehmet D, Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcı R.K'nın yanından geçerken hapşırdı. Bunun üzerine R.K, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Metroda maske kavgası kamerada
OYNAT 00:59
Metroda maske kavgası kamerada
Yenikapı-Kirazlı metrosunda vatandaşlarla maske takmayan bir genç arasında tartışma yaşandı. Genç maskesini nefes almak için çıkardığını söyleyerek kendisini savundu.

Grup ve genç arasındaki tartışma devam etti ve ortam bir anda gerildi. Gruptakiler uyarılarına devam edince genç 'Kes ulan' diye karşılık vererek üzerlerine yürüdü. Başka vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.


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