Gündem Tekirdağda tırla otomobil çarpıştı Bir kişi öldü
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Mecit Ö. idaresindeki inşaat demiri yüklü 59 ADN 457 tırla karşı yönden gelen Orhan Köz yönetimindeki 35 AZH 425 plakalı otomobil, Sultanköy Mahallesi Toytepe mevkisinde çarpıştı.

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Haber Merkezi AA
Tekirdağda tırla otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü
Tekirdağ'da kaza

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mecit Ö. idaresindeki inşaat demiri yüklü 59 ADN 457 tırla karşı yönden gelen Orhan Köz yönetimindeki 35 AZH 425 plakalı otomobil, Sultanköy Mahallesi Toytepe mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Köz'ün hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı tır sürücüsü Mecit Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köz'ün cenazesi morga götürüldü.

Bayrampaşa'da aynı yerdeki iki kazada 4 kişi yaralandı
OYNAT 00:14
Bayrampaşa'da aynı yerdeki iki kazada 4 kişi yaralandı
Bayrampaşa'da, aynı yerde yaşanan iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir-Ankara yolunda çifte kaza
FOTOĞRAF 7
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi.
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Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı.
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak, takla attı. Sürücü Koç ile yanındaki Pelin Koç (47) ve Damla Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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30 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir kaza daha yaşandı. Ankara'dan İzmir yönüne giden Ufuk Aydoğan (35) yönetimindeki 20 AGM 471 plakalı TIR'ın şoförü yavaşladı.
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Bu sırada arkadan gelen Emrullah Avcı'nın (33) kullandığı 35 AYT 988 plakalı otomobil duramayıp, TIR'a çarptı. Bu kazada da otomobil sürücüsü ile yanındaki 7 kişi yaralandı. Yaralanan Elife Avcı (59) Fatma Sultan Avcı (14), Ahmet Avcı (63) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Emrullah Avcı, Sevcan Avcı (33), Elif Sare Avcı (5), Ebrar Sare (1,5 aylık), Esma Sultan Avcı (2) ise bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Polis, her iki kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı.
İzmir-Ankara yolunda çifte kaza
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı. K
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Van'daki Kırgız Türkleri ülkelerinin 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

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