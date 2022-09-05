Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü

Bu sırada arkadan gelen Emrullah Avcı'nın (33) kullandığı 35 AYT 988 plakalı otomobil duramayıp, TIR'a çarptı. Bu kazada da otomobil sürücüsü ile yanındaki 7 kişi yaralandı. Yaralanan Elife Avcı (59) Fatma Sultan Avcı (14), Ahmet Avcı (63) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Emrullah Avcı, Sevcan Avcı (33), Elif Sare Avcı (5), Ebrar Sare (1,5 aylık), Esma Sultan Avcı (2) ise bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.