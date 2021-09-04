Tekirdağ'da hemzemin geçitte facia: 4 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Hayat

Rafadan Tayfa’nın yönetmeni ile konuştuk: Kendimizi çocuk gibi görürüz

Animasyon, sinemanın en etkili alanlarından. Ülkemizde animasyon denince akla gelen ilk isimlerden olan Rafadan Tayfa’nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan ile konuştuk. Fidan, “Biz çocuk kelimesini kullanmayız, kendimizi çocuk gibi gördüğümüz için izleyicimiz ile iyi bir arkadaşız. Arkadaş derken izleyicilerimizi kastediyorum” diyor.