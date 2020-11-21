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Gündem Tekirdağlı yaşlı çiftten kahreden haber Bir gün arayla hayatlarını kaybettiler
TEKİRDAĞ

Tekirdağlı yaşlı çiftten kahreden haber: Bir gün arayla hayatlarını kaybettiler

Tekirdağ'da koronavirüs tedavisi gören Raşit (82) ve Sebile Ayaş (82) çifti, birer gün arayla hayatını kaybetti. Çiftin çocukları, karantinada olmaları nedeniyle cenaze törenine katılamadı.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı çiftten geriye fotoğrafları kaldı.
Yaşlı çiftten geriye fotoğrafları kaldı.

Kızlarının yanında kalan ve kronik rahatsızlıkları bulunan Raşit ve Sebile Ayaş çifti, 13 gün önce rahatsızlanarak Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Müdahaleler yetersiz kaldı

Burada yapılan test sonrası sonuçları pozitif çıkan çift, hastanede tedaviye alındı. Raşit Ayaş perşembe günü yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sebile Ayaş ise dün yaşamını yitirdi.

  • Ayaş çiftinin cenazeleri memleketleri Bartın’ın Hasankadı beldesinde bir gün arayla toprağa verildi. Ayaş çiftinin çocukları, karantinada olmaları nedeniyle cenazeye katılamadı.

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