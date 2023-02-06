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Tekkeköy’den afet bölgelerine yardım köprüsü

Tekkeköy Belediyesi afet yaşanan bölgelere yardım ulaştırmak üzere harekete geçti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:38 . 6/02/2023 Pazartesi
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Tekkeköy’den afet bölgelerine yardım köprüsü

Tekkeköy’den afet bölgelerine yardım köprüsü

Tekkeköy Belediyesi afet yaşanan bölgelere yardım ulaştırmak üzere harekete geçti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın talimatıyla afet bölgesindeki insanlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kullanılmamış mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven, atkı gibi kışlık kıyafetler; gıda kolisi, çocuk bezi, çocuk maması gibi ihtiyaç duyulan malzemeler afet bölgelerine gönderilecek.

Kullanılmamış kıyafetler ve gıda ulaştırılacak

Başkan Togar konuyla ilgili, “Afet bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına destek vermek için belediyemiz zabıta karakollarına ve çözüm merkezimize yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca yardımlarını kendi imkanlarıyla belediyemize ulaştıramayan vatandaşlarımız Whatsapp ihbar hattımız üzerinden iletişime geçmeleri durumunda belediye ekiplerimiz bulundukları konumdan yardımlarını teslim alacaklardır” dedi.

Nakdi yardımlar AFAD’a yapılacak

Togar, nakdi yardım yapmak isteyenlerin ise “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi AFAD banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceğini belirtti.

Kan bağışları da kabul ediliyor

İlçede deprem bölgelerine sevk edilmek üzere kan bağışı kampanyası da başlatıldı. Kızılay Kan Bağış aracı ilçe meydanında kan bağışlarını kabul ederken, deprem bölgesindeki yaraların bir an önce sarılabilmesi için herkesin duyarlı olması rica edildi.


#tekkeköy
#deprem
#yardım
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Tekkeköy’den afet bölgelerine yardım köprüsü
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