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Adana'da genç kızların neşterli kavgası

Tekme yumruk ve neşter: Kızların kavgası karakolda bitti

Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden gençlerin birbirlerine yönelik darp görüntüleri hızla yayılırken, benzer bir haber Adana'dan geldi. Adana'da, hastanede staj gören sağlık meslek lisesi öğrencisi Ç.A. (17) sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı Ü.N.Ü.'yü (17) acil serviste neşterle yaraladı.

Haber Merkezi DHA
Polis tarafından gözaltına alınan öğrencilerden biri.
Polis tarafından gözaltına alınan öğrencilerden biri.

Sağlık meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler Ç.A. ile Ü.N.Ü. arasında, önce sosyal medya hesapları üzerinden tartışma çıktı.

Bunun üzerine Ü.N.Ü., Ç.A. ile yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Yüreğir Devlet Hastanesi acil servisinde buluşan kızların tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

İlk müdahale acil serviste yapıldı

Ç.A. üzerindeki neşter ile Ü.N.Ü.'yü çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde kalan kıza ilk müdahale acil serviste yapıldı. Ç.A. ise olay yerinden kaçtı.

Ç.A. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Yaşı küçük olan Ç.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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