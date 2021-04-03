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Teknik arıza yaşanan THY uçağı İstanbul’a geri döndü

THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul’a geri döndü

Türk Hava Yollarının İstanbul-Gaziantep seferini gerçekleştiren TK2228 sefer sayılı tarifeli yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra İstanbul Havalimanı’na geri döndü. Havalimanında yapılan kontrollerin ardından uçak, yolcularıyla birlikte Gaziantep’e gitmek üzere saat 23.00’te yeniden havalandı.

Haber Merkezi İHA
Teknik arıza yaşanan THY uçağı İstanbul’a geri döndü
Foto/arşiv

Türk Hava Yollarının Gaziantep’e gitmek üzere saat 20.45’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TC-JRB kuyruk tescilli Airbus A321 tipi tarifeli yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.

Bunun üzerine hava trafik kontrol kulesiyle tekrar irtibata geçen uçağın pilotu, acil iniş için izin istedi. Alınan iniş onayının ardından uçak yaklaşık 20 dakika sonra İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

Havalimanında yapılan kontrollerin ardından uçak, yolcularıyla birlikte Gaziantep’e gitmek üzere saat 23.00’te yeniden havalandı.

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