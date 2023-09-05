TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz: Buranın kaybedeni yok burada birbirlerini besleyen gençler var

"İlk defa TEKNOFEST Girişim yarışmalarını Ankara'da düzenledik. Gençlerimiz 6 tematik alanda projelerini geliştirdiler. Onları belirli bir aşamaya getirdiler. Girişime dönüştürebilecek seviyedeler. Şirketini kuranlar da var, kurma aşamasında olanlar da var. Bunlara bir alan açmış olduk aslında. Burada muazzam bir ortam var. Birbirlerini besleyen gençler ortaya çıkıyor. Buranın kaybedeni yok. Bir proje ortaya koyuyorsunuz, bu projeyi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Geliştirirken de aynı zamanda kendiniz gelişiyorsunuz çünkü 5 kişi bir arada birbirini besleyen her biri birer unsur. Her zaman yarışmacılarımızı öz güvenli olmaya, adaylarımız öz güvenli olmaya davet ediyoruz. Hiçbir şekilde korkmalarına gerek yok."