TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz: Buranın kaybedeni yok burada birbirlerini besleyen gençler var

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, etkinliği değerlendirdi.
TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te haber merkezini ziyaret etti.
Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Saymaz, 2018'de TEKNOFEST'e başladıkları günden itibaren etkinliğin başkentte de yapılması talebini sürekli aldıklarını söyledi.
Etkinliğe ilginin çok yüksek olduğunu dile getiren Saymaz, 7'den 70'e herkesin TEKNOFEST alanında bulunduğunu ve ilk günden itibaren güzel bir ortam oluştuğunu belirtti.
Saymaz, TEKNOFEST kapsamında yüzlerce etkinlik düzenlendiğine işaret ederek, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, bilim sokağı, sanal gözlük alanlarında yoğunluk yaşandığını anlattı.
"TEKNOFEST Girişim yarışmalarını ilk defa Ankara'da düzenledik"
Çocukların ve gençlerin proje üretmeleri için 2018'den bu yana yarışmalar düzenlediklerine dikkati çeken Saymaz, Milli Teknoloji Hamlesi'nin toplumun kültüründe yer edindiğini söyledi.
Bundan sonra çocukların ve gençlerin, ürettikleri ve geliştirdikleri projeleri ürüne ve hizmete dönüştürmeleri gerektiğini dile getiren Saymaz, şu ifadeleri kullandı: