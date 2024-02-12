Teknopark İstanbul'a Mercury Awards'tan iki uluslararası ödül birden

'Dünya tarihinde çok önemli izleri olan İpek Yolu'nun taşıdığı önemi günümüzden bakarak anlatmaya çalıştık. Tarihsel İpek Yolu'ndan modern İpek Yolu Projesi'ne geçiş aslında teknoloji ve inovasyonun ticaret, kültür ve yaşam tarzlarında oluşturduğu değişimdir. Oluşturduğumuz atmosferle bu değişimin hissedilmesini sağlamaya çalıştığımız, misafirlerimizden de büyük övgü alan çalışmaların uluslararası alanda ödüllendirilmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.'