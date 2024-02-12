Teknopark İstanbul'a Mercury Awards'tan iki uluslararası ödül birden

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, uluslararası alanda ödüllerine yenilerini ekleyerek başarılarını taçlandırmaya devam ediyor.
26. ASPA Konferansı için tasarlanan 'İpek Yolu'ndan Teknoloji Yolculuğu: Geçmişten Günümüze' tema çalışmasında, İpek Yolu'nun tarih boyunca ticaretin ve bilginin akışını teşvik ederek farklı bölgelerin inovasyon ve işbirliği potansiyelini ortaya çıkardığı anlatıldı.
Teknopark İstanbul'un ödül kazandığı üçüncü organizasyon
Mercury Awards, Teknopark İstanbul'un bu yıl içinde uluslararası arenada ödül kazandığı üçüncü organizasyon oldu. Teknopark İstanbul'un 'Türkiye'nin En Büyük Milli Takımıyız' ana temasıyla hazırladığı faaliyet raporu, Uluslararası ARC Awards'ta 2'si altın 4 ödül kazanmıştı.
Teknopark İstanbul, geçen yıl Güney Kore'de düzenlenen 25. Asya Teknoparklar Birliği Konferansı'nda (ASPA) gerçekleştirdiği 'Innovation Ecosystems and Circular Economy' konulu sunumda yer verdiği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle de '50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Model Bölgesi (50 SDG Model Zones)' arasına girerek uluslararası bir başka başarıya imza attı.