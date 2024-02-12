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Teknopark İstanbul'a Mercury Awards'tan iki uluslararası ödül birden

Teknopark İstanbul, uluslararası alanda ödüllerine yenilerini ekleyerek başarılarını taçlandırmaya devam ediyor. Teknopark İstanbul, Mercury Awards'ta Kurumsal İletişim ve Pazarlama Alanında iki uluslararası ödüle layık görüldü. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy: "Çalışmaların uluslararası alanda ödüllendirilmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" dedi

15:27 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mercury Awards'tan Teknopark İstanbul'a iki uluslararası ödül birden
Mercury Awards'tan Teknopark İstanbul'a iki uluslararası ödül birden

Teknopark İstanbul, Mercury Awards'ta Kurumsal İletişim ve Pazarlama Alanında iki uluslararası ödüle layık görüldü.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, uluslararası alanda ödüllerine yenilerini ekleyerek başarılarını taçlandırmaya devam ediyor.


Teknopark İstanbul'un ev sahipliğinde,
'Asya Bilim ve Teknoloji Parklarını İpek Yolu Modelinde Birleştirmek'
konulu 26. Asya Bilim Parkları Birliği (ASPA) Konferansı'nda uygulanan 'İpek Yolu' teması, uluslararası ödül yarışması Mercury Awards'ta 2 dalda birden ödül kazandı.

Kasımda İstanbul'da düzenlenen ASPA Konferansı için hazırlanan
'İpek Yolu'ndan Teknoloji Yolculuğu: Geçmişten Günümüze'
başlıklı özel çalışmalar, Mercury Awards yarışmasında,
'Tanıtım/Pazarlama: Markalaşma/Yeniden Markalaşma'
ve 'Özel Etkinlikler: Etkinlik Sponsorluğu' kategorilerinde iki gümüş ödül aldı.

26. ASPA Konferansı için tasarlanan 'İpek Yolu'ndan Teknoloji Yolculuğu: Geçmişten Günümüze' tema çalışmasında, İpek Yolu'nun tarih boyunca ticaretin ve bilginin akışını teşvik ederek farklı bölgelerin inovasyon ve işbirliği potansiyelini ortaya çıkardığı anlatıldı.


İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları toplantıya özenle hazırlandıklarını aktaran Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy,
'Dünya tarihinde çok önemli izleri olan İpek Yolu'nun taşıdığı önemi günümüzden bakarak anlatmaya çalıştık. Tarihsel İpek Yolu'ndan modern İpek Yolu Projesi'ne geçiş aslında teknoloji ve inovasyonun ticaret, kültür ve yaşam tarzlarında oluşturduğu değişimdir. Oluşturduğumuz atmosferle bu değişimin hissedilmesini sağlamaya çalıştığımız, misafirlerimizden de büyük övgü alan çalışmaların uluslararası alanda ödüllendirilmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.'
ifadelerini kullandı.
Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy

Teknopark İstanbul'un ödül kazandığı üçüncü organizasyon


Mercury Awards, Teknopark İstanbul'un bu yıl içinde uluslararası arenada ödül kazandığı üçüncü organizasyon oldu. Teknopark İstanbul'un 'Türkiye'nin En Büyük Milli Takımıyız' ana temasıyla hazırladığı faaliyet raporu, Uluslararası ARC Awards'ta 2'si altın 4 ödül kazanmıştı.


Teknopark İstanbul, geçen yıl Güney Kore'de düzenlenen 25. Asya Teknoparklar Birliği Konferansı'nda (ASPA) gerçekleştirdiği 'Innovation Ecosystems and Circular Economy' konulu sunumda yer verdiği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle de '50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Model Bölgesi (50 SDG Model Zones)' arasına girerek uluslararası bir başka başarıya imza attı.



#Teknopark
#İstanbul
#Muhammet Fatih Özsoy
#Mercury Awards
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