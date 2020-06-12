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Gündem Tel Rıfatta yuvalanan YPG/PKKnın sızma girişimleri engellendi
POLİTİKA

Teröristler sızma girişimi yaparken etkisiz hale getirildi

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın sızma girişimleri engellendi

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimleri engellendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
  • Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, Azez'in güneyindeki Mare, Kefer Kaşır ve Kefer Kelbin bölgelerindeki cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen SMO askerlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu sızma girişimleri engellendi.

Tel Rıfat operasyonu başladı
OYNAT 00:58
Tel Rıfat operasyonu başladı
PKK/PYD güçlerinin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yönelik terör saldırılarından sonra TSK ve ÖSO operasyon başlattı.Yeni Şafak'a bilgi veren ÖSO kaynakları, Tel Rıfat'a yönelik operasyonun resmen başlatıldığını duyurdu.
TSK'nın obüs atışlarıyla destek verdiği operasyonda ÖSO askerleri, Tel Rıfat'ın Maranez köyünü, PKK/YPG'li teröristlerden kurtardı.


Teröristler etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG/PKK kayıplar verdi.

  • YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin, Mare ve Azez ilçe merkezinlerine saldırı düzenlemeye devam ediyor.
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