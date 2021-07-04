Gündem Telafi eğitimi yarın başlıyor Yaz boyunca sürecek
EĞİTİM

Telafi eğitimi yarın başlıyor: Yaz boyunca sürecek

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bölümü uzaktan yapılan 2020-2021 eğitim öğretim yılı bitti. Yaz boyu sürecek olan telafi eğitimleri ise yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın döneminin kayıplarını birlikte telafi edeceğiz, birlikte iyileşeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, başvuru süreci bitti mi?
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Katılımın gönüllülük esasına bırakıldığı telafi eğitimi yarın başlıyor. Eğitimler, 31 Ağustos'a kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi sürecinde uzaktan eğitime yaşanan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi yaz boyunca okullarda eğitim öğretime devam edecek.

  • Telafi eğitimine katılım gönüllülük esasına bağlı bırakılmıştı. Bu kapsamda, telafiye katılmak isteyen öğrenciler başvurularını okul müdürlüklerine iletmişti.

31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda her okul öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre kendi telafi eğitimi planını hazırladı. Bu kapsamda, yaz boyunca okullarda akademik, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri sürdürülecek. Yaz aylarında yapılacak telafi eğitimleri 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerine 2021-2022 ders yılı boyunca da devam edileceğini açıklamıştı.

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TELAFİ EĞİTİMDE 4 ANA TEMA

Bu kapsamda öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak. Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar için de yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri vardı. O da açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanacak.

  • "Telafide ben de varım” kampanyasında öğrenciler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı belirlenen tesis ve merkezlerden yararlanabilecekler.

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