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İSTANBUL

Tele-dolandırıcılar hakimi de tuzağa düşürdü: 12 dakikada 30 bin dolar ve 100 gram altınını çaldılar

İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez bir hakimi tuzağa düşürdü. Telefonla aradıkları hakimin 12 dakika içinde banka hesabındaki 30 bin dolar ve 100 gram altınını çalan 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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Haber Merkezi Diğer
Tele-dolandırıcılar hakimi de tuzağa düşürdü: 12 dakikada 30 bin dolar ve 100 gram altınını çaldılar
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Kendilerini polis, savcı, hakim, kamu görevlisi ve bankası olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşların canını yakmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'da bir hakim tele-dolandırıcıların oyununa geldi.

'HESABINA RUSYA'DAN ŞÜPHELİ ERİŞİM VAR' DEDİLER

Dolandırıcılar hakimi acil koduyla geç saatte aradı, kendilerini bankacı olarak tanıtarak hesabına Rusya’dan şüpheli erişim yapıldığını söyledi.

Görüşme sırasında hesabını kontrol eden hakim şüpheli işlem göremedi. Dolandırıcılar ise mesai saatleri dışında işlemin sisteme düşmediği cevabını verdi.

12 DAKİKADA TÜM PARASINI ÇEKTİLER

TRT'nin haberine göre, 12 dakikalık görüşmenin ardından, şüpheliler hesabı ele geçirdi. Paranın 15 dakika sonra iade edileceğini söyleyip, hakimin tüm birikimini kendi hesaplarına aktardı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Parasının hesabına geri gelmediğini gören hakim dolandırıldığını fark anlayınca şikayetçi oldu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı, şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve operasyon gerçekleştirildi.

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Yakalanan şüphelilerden ikisinin telefon görüşmesini yaptığı, üçüncü kişinin ise parayı bankadan çeken kurye olduğu anlaşıldı.

YABANCI KİŞİLER ÜZERİNE ÇIKARILMIŞ HATLARDAN ARADILAR

Yapılan çalışmalarda, 3 kişilik şebekenin yabancı kişiler üzerine çıkarılmış hatlar üzerinden arama yaptıkları belirlendi.

İKİSİ TUTUKLANDI BİRİ SERBEST

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Paranın bir kısmı hakime iade edildi.
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