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Gündem Tele1 yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-Cli terörist Ünsalın tutuklanmasını eleştirdi
EDİRNE

Tele1 yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li terörist Ünsal'ın tutuklanmasını eleştirdi

Edirne'de, yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Ünsal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü. Tele1 TV ise yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li terörist Ünsal'ın tutuklanmasını eleştirdi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı.
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlatılmıştı. Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla dün yakalanmıştı.

Zanlının yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirilmişti.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal ve PKK'lı terörist Edirne sınırında yakalandı
GÜNDEM
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal ve PKK'lı terörist Edirne sınırında yakalandı

TELE1, DHKP-C'Lİ TERÖRİST ÜNSAL'IN TUTUKLANMASINI ELEŞTİRDİ

  • Tele1 TV yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li terörist Aytaç Ünsal'ın tutuklanmasını eleştirdi. Haber "'Hapishanede kalamaz' raporu olan avukat Aytaç Ünsal tutuklandı" olarak yayınlandı.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı açlık eylemi nedeniyle baş gösteren sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

CHP'li Aygün'ün firar ederken yakalanan DHKP-C'li terörist Ünsal'ı TBMM'ye soktuğu ortaya çıktı
GÜNDEM
CHP'li Aygün'ün firar ederken yakalanan DHKP-C'li terörist Ünsal'ı TBMM'ye soktuğu ortaya çıktı

DHKP-C'li Aytaç Ünsal’ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:47
DHKP-C'li Aytaç Ünsal’ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Edirne'de, yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı. Ünsal'ın yakalanma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınırken örgütsel sloganlar attığı görüldü.


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