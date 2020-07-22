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Gündem Tele1in "Ayasofya açılırken Atatürkün evi kapatılıyor" haberi bakım çalışması çıktı
POLİTİKA

Tele1'in "Ayasofya açılırken Atatürk'ün evi kapatılıyor" haberi 'bakım çalışması' çıktı

Asılsız ve provokatif haberleriyle bilinen medya kuruluşu Tele1, yeni bir algı operasyonuna daha imza attı. Selanik Başkonsolosluğu, Atatürk Evi’nin bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını açıkladı. Ancak Tele1 bu durumu yeniden cami statüsünü kazanan Ayafosya'ya bağladı. Sitenin Twitter hesabından paylaşılan haber, "İstanbul'da Ayasofya açılırken Selanik'teki Atatürk Evi kapanıyor" başlığıyla duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin kapatılacağı iddia edildi.
Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin kapatılacağı iddia edildi.

Kamuoyunu yanlış yönlendirmek için sürekli algı operasyonu yapan Tele1, bir skandala daha imza attı. Selanik Başkonsolosluğu, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve 1953’te müze olan ‘Atatürk Evi’nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle bir süre kapalı olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
OYNAT 05:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya için bestelenen ve 9 dilde seslendirilen eseri Twitter hesabından paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce'nin kullanıldığı eserde birçok ünlü şarkıya imza atan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen Türkçe seslendirmeyi icra etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 'Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, iz de senin...' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
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Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

  • Açıklamada, Selanik’in Apostolou Pavlu Caddesi, 17 numarada bulunan ‘Atatürk Evi’nin 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaret edilemeyeceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak
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Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini neden geri çevirdiğini açıkladı
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Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini neden geri çevirdiğini açıkladı

Ancak Tele1, Twitter hesabından bu gelişmeyi Atatürk'ün imzasıyla müze statüsüne getirilen Ayasofya kararına bağlayarak algı operasyonu yaptı. Site, rutin bir haberi Twitter hesabından "İstanbul'da Ayasofya açılırken Selanik'teki Atatürk Evi kapanıyor" başlığıyla paylaştı.

CHP'nin kanalı Tele 1'de Menderes'e alçakça hakaretler edildi
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CHP'nin kanalı Tele 1'de Menderes'e alçakça hakaretler edildi
CHP'nin desteklediği yandaş kanal TELE 1'de, 27 Mayıs darbesinden sonra idam edilen Başbakan Adnan Menderes'e alçakça iftiralar atılıp hakaretler edildi. Kanalın yayın müdürü Merdan Yanardağ, 27 Mayıs'ta cunta yönetiminin Yassıada mahkemelerinde Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraat ettiği bebek davasını diline doladı.
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Tele1in Ayasofya açılırken Atatürkün evi kapatılıyor haberi bakım çalışması çıktı

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