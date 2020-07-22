Tele1'in "Ayasofya açılırken Atatürk'ün evi kapatılıyor" haberi 'bakım çalışması' çıktı
Asılsız ve provokatif haberleriyle bilinen medya kuruluşu Tele1, yeni bir algı operasyonuna daha imza attı. Selanik Başkonsolosluğu, Atatürk Evi’nin bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını açıkladı. Ancak Tele1 bu durumu yeniden cami statüsünü kazanan Ayafosya'ya bağladı. Sitenin Twitter hesabından paylaşılan haber, "İstanbul'da Ayasofya açılırken Selanik'teki Atatürk Evi kapanıyor" başlığıyla duyuruldu.
Kamuoyunu yanlış yönlendirmek için sürekli algı operasyonu yapan Tele1, bir skandala daha imza attı. Selanik Başkonsolosluğu, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve 1953’te müze olan ‘Atatürk Evi’nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle bir süre kapalı olacağını duyurdu.
Açıklamada, Selanik’in Apostolou Pavlu Caddesi, 17 numarada bulunan ‘Atatürk Evi’nin 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaret edilemeyeceği belirtildi.
Ancak Tele1, Twitter hesabından bu gelişmeyi Atatürk'ün imzasıyla müze statüsüne getirilen Ayasofya kararına bağlayarak algı operasyonu yaptı. Site, rutin bir haberi Twitter hesabından "İstanbul'da Ayasofya açılırken Selanik'teki Atatürk Evi kapanıyor" başlığıyla paylaştı.