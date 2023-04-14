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Telefona gelen şifreyi söyledi 2 milyon lirası çalındı

İstanbul'da esnaf F.Ç., kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan ve telefonuna gelen şifreyi alarak 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktaran 6 kişilik şebeke tarafından dolandırıldı. Ekiplerin, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldığı 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

11:13 . 14/04/2023 Cuma
DHA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç., telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu. F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi.

O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.


Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Caminin bağış kutusundan hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı
Caminin bağış kutusundan hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı

Samsun'un Alaçam ilçesinde caminin bağış kutusundan para çalan zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, H.O. (51) 1 Nisan'da Şadi Bey Camisi'nde, kimsenin olmadığı sırada demir tel yardımıyla bağış kutusunun içinden bir miktar para alıp ayrıldı. Cami imamı Fatih Açıkgöz, bağış kutusundan az paranın çıkmasından şüphelenip güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde paranın çalındığını gördü. Hırsızlık şüphelisi bir hafta sonra camiye gelerek aynı yöntemle bağış kutusundan para almaya başladı. Kamera kayıtlarından, telle çektiği paraları cebine koyan zanlının, birini fark ettiğinde ise namaza durduğu görüldü. Cami imamı tanıdığı hırsızlık şüphelisini polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine camiye gelen ekipler, şüpheli H.O'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#İstanbul
#Telefon
#Hırsızlık
1 saat önce
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