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Telefonda duyduklarına kanıp arabasını bile sattı: Bir kilo altın 70 bin euro kaptırdı

Yabancı uyruklu üç kişi 79 yaşındaki Abdullah Karaca'yı arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Ardından "çok gizli bir FETÖ operasyonu" için paraya gerek duyulduğunu söyledi. "Devlete yardımınız lazım" deyip adamı sözde operasyondan kimseye söz etmemesi için uyaran yabancı uyruklu dolandırıcılar yaşlı adamı adeta soyup soğana çevirdi. Dolandırıcıların ağına düşen adam aracını bile satıp parasını verdi.

11:20 . 18/09/2023 Pazartesi
DHA
Yaşlı adamı soyup soğana çeviren çete çökertildi.

Yaşlı adamı soyup soğana çeviren çete çökertildi.

Gediz'e bağlı Altınkent köyünde oturan ve yurtdışından emekli Abdullah Karaca'yı telefonla arayan kişiler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir FETÖ operasyonu yapılacağını ve paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, "Devlete yardımınız lazım. Bu konudan kimseye bahsedemezsiniz, çok gizli operasyon" diyerek Karaca'yı ikna etti. Abdullah Karaca, eşi ile birlikte evden aldıkları 1 kiloya yakın altın ve 70 bin euro parayı Gediz Devlet Hastanesi yakınlarında buluştuğu 3 kişiye teslim etti. Dolandırıcılar ayrıca, Karaca'nın kendisine ait otomobili satıp parasını verdikleri Iban numarasına havale etmesini de istedi. Dolandırıcıların sarmalından kurtulamayan Karaca, Uşak'ta bir oto galerisine 410 bin liraya sattığı aracın parasını da verilen IBAN numarasına havale etti.

Dolandırıldığını anladı polise başvurdu

Abdullah Karaca kendisine, "Operasyonun 15.09.2023 tarihinde bitecek. Gönderdiğin paralar ve altınlar operasyon sonunda sana geri verilecek" diyen dolandırıcılardan bir daha haber alamayınca şüphe üzerine polise başvurdu. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli H.E.H. (20), R.E. (26) ve M.H.B. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli Gediz Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.



#Abdullah Karaca
#Gediz
#FETÖ
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