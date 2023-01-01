Telefonda duyduklarına kanıp arabasını bile sattı: Bir kilo altın 70 bin euro kaptırdı

Gediz'e bağlı Altınkent köyünde oturan ve yurtdışından emekli Abdullah Karaca'yı telefonla arayan kişiler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir FETÖ operasyonu yapılacağını ve paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, "Devlete yardımınız lazım. Bu konudan kimseye bahsedemezsiniz, çok gizli operasyon" diyerek Karaca'yı ikna etti. Abdullah Karaca, eşi ile birlikte evden aldıkları 1 kiloya yakın altın ve 70 bin euro parayı Gediz Devlet Hastanesi yakınlarında buluştuğu 3 kişiye teslim etti. Dolandırıcılar ayrıca, Karaca'nın kendisine ait otomobili satıp parasını verdikleri Iban numarasına havale etmesini de istedi. Dolandırıcıların sarmalından kurtulamayan Karaca, Uşak'ta bir oto galerisine 410 bin liraya sattığı aracın parasını da verilen IBAN numarasına havale etti.