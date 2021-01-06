Gündem Telefonda hayali muhtarla görüşen CHPli Başkan Öküzcüoğlu Rantı kestiğim için saldırıyorlar
MANİSA

Telefonda 'hayali muhtarla' görüşen CHP'li Başkan Öküzcüoğlu: Rantı kestiğim için saldırıyorlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği ve sosyal medyada alay konusu olan hayali görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Başkan, rantı kestiği için sosyal medya üzerinden kendisine saldırıldığını söyledi.

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CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı.
CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyada gündem olmuştu. CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı.

CHP'li Başkan Öküzcüoğlu'nun muhtarla 'hayali' görüşmesi alay konusu oldu
OYNAT 01:08
CHP'li Başkan Öküzcüoğlu'nun muhtarla 'hayali' görüşmesi alay konusu oldu
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyanın gündeminde. CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlattı.

"Sosyal medyadan bana saldırıyorlar"

O görüntülerle ilgili Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Öküzcüoğlu, “Ahmet Öküzcüoğlu geldi, rant bitti. Ben halkımın parasını korumaya devam edeceğim. Korkmadan ve yılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Rantçıların ekmek kapıları kapandığı için sosyal medya üzerinden bana saldırıyorlar” dedi.

Ahmet Öküzcüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla kendisine saldırıldığını söyledi.

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